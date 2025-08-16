Juan Pablo Montoya had het wel willen zien als de prestatieclausule van Max Verstappen voor dit seizoen tijdens de zomerstop geldig was geweest. Was de Nederlander dan ook bij Red Bull Racing gebleven? Montoya denkt van niet.

Lang waren er dit seizoen geruchten omtrent de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing en zijn prestatieclausule, die ervoor zorgde dat er twijfels waren over of hij in 2026 bij Red Bull zou rijden ondanks het contract dat de Nederlander nog tot eind 2028 heeft bij het team. Na de Grand Prix van België bleek de prestatieclausule niet meer geldig te zijn, omdat het zeker was dat Verstappen in de top drie van het kampioenschap zou staan tijdens de zomerstop. Nadat het ook duidelijk was geworden dat Verstappen geen oorlog zou beginnen achter de schermen om een vertrek te forceren, kwam Red Bull (via Helmut Marko) en vervolgens Verstappen zelf in Hongarije met de bevestiging dat Verstappen in 2026 bij Red Bull Racing zou blijven.

Montoya zag Verstappen 'geen keus' hebben

In gesprek met CoinPoker stelt Montoya dat Verstappen, als hij de keuze had gehad, wel was vertrokken. Die keuze had hij, door het verlopen van zijn prestatieclausule, echter niet. “Ik denk niet dat hij een keuze had. Als ik vorig jaar met Max had onderhandeld toen hij het wereldkampioenschap won, zou dat bijvoorbeeld 100 miljoen dollar hebben gekost. Dit jaar zit hij in een auto die het moeilijk heeft. Het bedrag zou 50 miljoen dollar kunnen zijn. Misschien was dat de reden waarom hij bleef."

Gedachtegang van Verstappen

Montoya duikt vervolgens in de gedachtegang van de Nederlander wat betreft zijn toekomst in F1. "Misschien dacht Max dat hij [50 miljoen dollar] zou krijgen en dat degene met wie hij onderhandelde de overhand zou hebben, wetende dat Max hen meer zou willen dan zij Max. Vorig jaar moest het bedrag astronomisch hoog zijn om Max binnen te halen. Ik denk dat je dit jaar, als je met Max onderhandelt, kunt onderhandelen. Zeg hem dat als hij hier wil blijven, dit het bedrag is. Toto zou Max de helft kunnen bieden van wat hij vorig jaar nodig had.”

