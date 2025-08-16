Olav Mol over geruchten overstap van Ziggo Sport naar Viaplay: 'Geloof niet wat je leest'
Olav Mol over geruchten overstap van Ziggo Sport naar Viaplay: 'Geloof niet wat je leest'
Olav Mol is al tientallen jaren onderdeel van F1, door onder meer bij betaalzenders zoals Sport1 en Ziggo Sport te werken als commentator en interviewer. Mol heeft gereageerd op de geruchten dat hij zou vertrekken bij zijn huidige werkgever.
Mol was (en is nog steeds) het gezicht van F1 bij Ziggo Sport samen met Max Verstappen, die zich begon te ontwikkelen als een groot sportman tijdens de periode dat Ziggo Sport nog de rechten van F1 had in Nederland. In 2021, het laatste seizoen van die rechten, won Verstappen het wereldkampioenschap. Viaplay nam vervolgens de rechten over vanaf 2022 en zal die tot en met 2029 nog in handen hebben. Mol ging echter niet mee naar Viaplay, net zoals Jack Plooij.
Mol bij Ziggo Sport en Grand Prix Radio
Mol bleef zijn werkzaamheden doen voor Ziggo Sport en was daarnaast via Grand Prix Radio ook nog te beluisteren tijdens de races. Deze rechten waren lang echter alleen voor België, maar sinds dit seizoen heeft hij een deal met Viaplay waardoor Mol met Grand Prix Radio ook de rechten in Nederland heeft. Er waren de laatste tijd door een Nederlands medium geruchten de wereld in geholpen dat Mol weg zou gaan bij Ziggo Sport en naar Viaplay zou gaan. Mol heeft hier nu op gereageerd. "Pruimentijd in Nederland dus moeten vooral sneue clickbait sites wat verzinnen. Geloof niet wat je leest want het valt onder 100% klinkklare uit de duim gezogen nonsens. Ik doe daar niet aan [clickbait] en wil deze stakkers geen platform bieden, maar was een lulverhaal dat ik zou overstappen naar de Nederlandse rechtenhouder.” Duidelijke taal dus van de Nederlander
