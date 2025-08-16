Beelden duiken op van vakantie Verstappen met Kelly Piquet, Penelope en meer
Het is zomerstop in F1 en dus genieten de huidige coureurs, teambazen en andere medewerkers van hun welverdiende vakantie. Dit levert altijd unieke beelden op van coureurs buiten hun werk, waaronder van Max Verstappen.
De Nederlander kent, nadat hij in 2021, 2022, 2023 en 2024 wereldkampioen werd, een vrij matig seizoen waarin hij sinds de Grand Prix van Spanje ver achterop is geraakt ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris. Een vijfde kampioenschap op rij lijkt een lastig verhaal te worden tijdens de tweede seizoenshelft. Wel is er al duidelijkheid over het feit dat Verstappen, wegens het vervallen van zijn prestatieclausule, in 2026 gewoon coureur van Red Bull Racing zal zijn. Met dat in gedachte, en waarschijnlijk ook dat de druk van het winnen van een titel verdwenen is, ging Verstappen op vakantie na de Grand Prix van Hongarije.
Verstappen op vakantie
Op beelden die zijn opgedoken is Verstappen te zien op vakantie. Verstappen is onder meer met zijn zusje Victoria Verstappen en haar kinderen, maar ook natuurlijk met zijn vriendin Kelly Piquet en kinderen Penelope en Lily. Eerder zagen we ook de rest van de familie van Piquet al aanwezig zijn. De Nederlander kan nog even genieten van zijn vakantie, want tijdens het weekend van 29 tot en met 31 augustus staat de Grand Prix van Nederland op het programma om de tweede seizoenshelft te openen.
