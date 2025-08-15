close global

Clarkson hekelt invloed van wind in Formule 1: "Moet geen factor zijn in sport"

Clarkson hekelt invloed van wind in Formule 1: "Moet geen factor zijn in sport"

Jeremy Clarkson, de altijd uitgesproken presentator, heeft zich kritisch uitgelaten over de invloed van het weer op de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van Hongarije wist Charles Leclwerc op verrassende wijze poleposition te bemachtigen voor Ferrari, ondanks de sterke prestaties van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Lange tijd leek McLaren tijdens de laatste race in Hongarije de gedoodverfde favoriet voor de eerste twee posities in de kwalificatie, totdat het papaya-duo plotseling niet wist te verbeteren in de laatste runs op de Hungaroring. Charles Leclerc ging er met de felbegeerde pole vandoor, iets waar toch weinig teams én fans rekening mee gehouden zullen hebben. Het had eigenlijk alles te maken met de weersomstandigheden in Boedapest, waar onder meer ineens de wind op het circuit omsloeg.

Pole en wisselende omstandigheden

Leclerc profiteerde van een wisselend weer, waarbij de temperatuur op het circuit daalde van 41°C naar 37°C en de windsnelheid steeg van 1–1,4 km/u naar 2–2,5 km/u. Zelfs de Monegask was verbaasd over zijn eigen prestatie en grapte dat hij "niets begrijpt van Formule 1", terwijl hij zijn pole omschreef als "waarschijnlijk een van de beste pole positions die ik ooit heb gehad". Uiteindelijk had de Monegask er niet veel aan. Tijdens de race kwamen er alsnog mankementen aan zijn Ferrari naar voren en viel hij terug tot buiten het podium.

Clarkson over weersinvloeden

Clarkson zit het echter nog niet lekker wat er op die zaterdag in Hongarije gebeurde. In zijn column voor Sunday Times spreekt hij zich uit: "Kijk naar de Formule 1. We hebben nu een punt bereikt waarop zes coureurs in zes verschillende auto's minder dan een tiende van een seconde van elkaar verwijderd kunnen zijn, en de winnaar is degene wiens auto het minst last heeft van de wind die die dag toevallig in bocht zes waait. Wind zou geen factor moeten zijn in de sport, in hemelsnaam", zo foetert de voormalig presentator van Top Gear.

