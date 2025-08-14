close global

﻿
Lando Norris in the paddock in Monaco

Norris in Amsterdam tijdens zomerstop, Red Bull voert ontslag Horner door | GPFans Recap

Norris in Amsterdam tijdens zomerstop, Red Bull voert ontslag Horner door | GPFans Recap

Lando Norris in the paddock in Monaco

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Red Bull bekend dat er voor twee van de drie functies van Christian Horner een opvolger is gevonden. Lando Norris bezoekt Amsterdam tijdens zijn zomervakantie, en Stefano Domenicali deelt een duidelijke boodschap over de traditionele circuits. Dit is de GPFans Recap van donderdag 14 augustus.

Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur

Christian Horner en Red Bull Racing zijn officieel uit elkaar, zo blijkt uit de administratie van het Britse handelsregister. De voormalige Formule 1-teambaas was al uit zijn functie gezet bij het team, waarbij Laurent Mekies als opvolger werd aangewezen. Horner is donderdag ook officieel uit zijn directeursfuncties gezet, en Red Bull heeft een nieuwe naam in het register opgenomen. Lezen wie Red Bull naar voren heeft geschoven? Klik hier!

Lambiase kijkt met verbazing naar perceptie rondom Verstappen: "F1 mag hem dankbaar zijn"

Gianpiero Lambiase is al jaren de engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing en heeft flink wat successen gekend met de Nederlander, die inmiddels viervoudig wereldkampioen is in F1. Toch is het volgens Lambiase zo dat veel mensen Verstappen niet goed begrijpen en er geen juist beeld van de Nederlander wordt geschetst. Alles lezen over het beeld waarvan 'GP' zegt dat het niet klopt? Klik hier!

Sargeant hervat autosportcarrière na mislukte Williams-periode

Logan Sargeant keert met PR1/Mathiasen Motorsports terug in de autosport. De voormalig Williams-coureur zal de laatste twee races van het IMSA WeatherTech SportsCar-kampioenschap voor het team rijden. Alles lezen over het nieuwe avontuur van Sargeant? Klik hier!

Domenicali over traditionele circuits: 'Historie zegt mij niets, als er niet geïnvesteerd wordt'

Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthult dat traditionele circuits altijd een plek op de Formule 1-kalender zullen behouden, mits ze meegaan in de investeringen die vandaag de dag gevraagd worden. Een raceweekend is tegenwoordig meer een festival, en dat is precies wat de FOM van iedere Grand Prix wil zien. De hele verklaring van Domenicali? Klik hier!

Lando Norris geniet volop van zijn vakantie in een van de duurste hotels van Nederland

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap, Lando Norris, maakt optimaal gebruik van de zomerstop in het seizoen. Na een sterke eerste helft, waarin hij vier van de laatste zeven races wist te winnen, laadt de Britse rijder nu even op in Amsterdam. Samen met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri strijdt hij dit jaar om de wereldtitel, en beide liggen met een ruime voorsprong voor op Max Verstappen. Alles lezen over het bezoekje van de McLaren-coureur aan de hoofdstad? Klik hier!

