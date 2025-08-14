Sargeant hervat autosportcarrière na mislukte Williams-periode
Sargeant hervat autosportcarrière na mislukte Williams-periode
Logan Sargeant keert met PR1/Mathiasen Motorsports terug in de autosport. De voormalig Williams-coureur zal de laatste twee races van het IMSA WeatherTech SportsCar-kampioenschap voor het team rijden.
Sargeant moest vorig seizoen plaatsmaken nadat hij voor de zoveelste keer met zijn Williams in de vangrails was beland. Uitgerekend tijdens het raceweekend in Zandvoort maakte hij voor het laatst zijn opwachting in de Formule 1; Franco Colapinto zou de rest van het seizoen namens hem uitrijden. Woensdag werd bekend dat Sargeant zich had aangesloten bij het managementteam van vijfvoudig Le Mans-winnaar Oliver Gavin, en vandaag is bevestigd dat de Amerikaan daadwerkelijk in actie zal komen.
Sargeant heeft er zin in
“Ik ben superenthousiast om weer in een auto te stappen voor de laatste twee LMP2-races in IMSA met PR1/Mathiasen Motorsports. Het is een geweldige kans om te racen op twee bijzondere circuits, Indianapolis en Road Atlanta, en samen met mijn teamgenoten Ben en Naveen te strijden voor goede resultaten,” zei Sargeant tegen Sportscar365. Ook teambaas Bobby Oergel heeft vertrouwen in Sargeant: “Ik weet zeker dat Logan’s snelheid uitstekend zal zijn en dat iedereen goed zal samenwerken. We willen hem graag op een soepele manier in ons team verwelkomen.”
Sargeant trok plotseling stekker uit eerder avontuur
Na zijn avontuur in de Formule 1 had Sargeant getekend bij Genesis Magma Racing. In het Hypercar-programma zou hij deelnemen aan het FIA World Endurance Championship in 2026, maar op het laatste moment trok de Amerikaan zich terug.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen stelt fantasy-voetbalteam samen: "Ik heb hem nodig" | F1 Shorts
- 25 minuten geleden
- 44
Domenicali over traditionele circuits: 'Historie zegt mij niets, als er niet geïnvesteerd wordt'
- 1 uur geleden
Sargeant hervat autosportcarrière na mislukte Williams-periode
- 1 uur geleden
Brundle fan van 'speciaal' Zandvoort, maar ziet groot minpunt: "Dat is jammer"
- 2 uur geleden
Stella ziet mogelijke oorzaak van verval Red Bull Racing
- Vandaag 17:11
Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025
- Vandaag 16:27
- 2
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli