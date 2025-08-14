Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur
Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur
Christian Horner en Red Bull Racing zijn officieel uit elkaar, zo blijkt uit de administratie van het Britse handelsregister. De voormalige Formule 1-teambaas was al uit zijn functie gezet bij het team, waarbij Laurent Mekies als opvolger werd aangewezen. Horner is donderdag ook officieel uit zijn directeursfuncties gezet, en Red Bull heeft een nieuwe naam in het register opgenomen.
Daags na de race in Silverstone werd bekend dat Red Bull Racing en Horner uit elkaar gingen. De teambaas is opgevolgd door Mekies, die de afgelopen jaren furore maakte bij de Racing Bulls. Toch bekleedde Horner niet alleen de functie van teambaas; hij was ook CEO van het team en directeur van Red Bull Racing, Red Bull Powertrains en Red Bull Technology.
Stefan Salzer neemt gedeeltelijk de taken over
Het register laat een aantekening van 14 augustus zien, waarbij Red Bull het ontslag van Horner definitief heeft gemaakt op dinsdag 12 augustus. Stefan Salzer, voormalig hoofd HR bij Red Bull GmbH, heeft de directeursfuncties van Red Bull Racing en Red Bull Technology overgenomen vanaf 8 juli. Voor Red Bull Powertrains is nog geen opvolger ingevuld.
Voormalig Mercedes-man aan het roer bij Red Bull Powertrains?
Hoewel Red Bull nog geen naam heeft ingevuld bij Red Bull Powertrains, wisten Hongaarse media afgelopen maand te melden dat voormalig Mercedes-topman Ben Hodgkinson mogelijk de leiding over het motorproject krijgt. Hodgkinson maakt al langer deel uit van Red Bull Powertrains en werkte in het verleden mee aan de dominante krachtbron van de Zilverpijlen, die in 2014 werd geïntroduceerd.
Gerelateerd
Net binnen
Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025
- 10 minuten geleden
Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur
- 19 minuten geleden
Hadjar niet verrast door prestaties in F1: "Niet door toeval dat je hier bent"
- 43 minuten geleden
‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’
- 1 uur geleden
- 1
Stapsgewijs naar de top: Antonelli vindt zijn draai bij Mercedes sinds Monza-crash
- 1 uur geleden
Lambiase kijkt met verbazing naar perceptie rondom Verstappen: "F1 mag hem dankbaar zijn"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli