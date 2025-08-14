Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthult dat traditionele circuits altijd een plek op de Formule 1-kalender zullen behouden, mits ze meegaan in de investeringen die vandaag de dag gevraagd worden. Een raceweekend is tegenwoordig meer een festival, en dat is precies wat de FOM van iedere Grand Prix wil zien.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe circuits op de kalender verschenen. Sommige nieuwe banen vallen beter bij de fans dan andere. Toch zijn er nog altijd Formule 1-liefhebbers die de traditionele circuits liever niet zien verdwijnen. Domenicali deelt die voorkeur, maar onthult in de podcast van The Race dat uiteindelijk de aandeelhouders hun investeringen terug willen zien. Dat resulteert in peperdure kaartjes, maar ook in racen in landen waar veel geld te vinden is.

Traditionele banen VS stratencircuits

De Italiaanse eindverantwoordelijke van de FOM legt uit dat hij het liefst een goede balans wil: "Voor ons is het altijd belangrijk geweest om een goede balans ertussen te houden. Een stratencircuit heeft vaak een paar fascinerende momenten." Toch wil hij niet dat de kalender alleen maar uit straatraces bestaat: "We gaan zeker niet maar één kant op of één oplossing zoeken. We proberen slechts de ervaring te verbeteren."

Volgens Domenicali moeten alle Grands Prix een festival op zichzelf worden: "In Bakoe of in Singapore wordt er altijd goed geracet en het zijn goede evenementen. Dan is het meer dan wat er alleen op de baan gebeurt. De traditionele banen zullen nooit hun plek op de kalender verliezen."

'Historie betekent niets, als er niet geïnvesteerd wordt'

Uiteindelijk, zo stelt Domenicali, is geschiedenis op zichzelf geen garantie om te blijven: "Dat is mijn punt als ik mensen hoor over historische banen. Historische banen betekenen niets, met alle respect, als er niet de juiste benadering is om te investeren in de toekomst. We vieren hier [Hungaroring] veertig jaar Formule 1. Deze plek heeft aangetoond dat ze willen blijven en dat ze relevant blijven. Dat is juist belangrijk om in de Formule 1 te blijven."

