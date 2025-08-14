Gianpiero Lambiase is al jaren de engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing en heeft flink wat successen gekend met de Nederlander, die inmiddels viervoudig wereldkampioen is in F1. Toch is het volgens Lambiase zo dat veel mensen Verstappen niet goed begrijpen en er geen juist beeld van de Nederlander wordt geschetst.

In een video van Red Bull Racing gaat Lambiase in op de persoon Verstappen, waar volgens hem veel mensen een verkeerd beeld van hebben. "Op het circuit wordt Max als de schurk van de paddock afgeschilderd, maar buiten het circuit is hij compleet het tegenovergestelde. Hij is oprecht, een zachtaardige reus en een ontzettend sympathiek persoon. Ik beschouw hem als een goede vriend."

'F1 mag Verstappen dankbaar zijn'

Lambiase vervolgt: "In de afgelopen jaren is hij in de voetsporen getreden van [Michael] Schumacher en Lewis [Hamilton] en hij heeft die rol op zich genomen. En ik denk dat wat hij naar de paddock heeft gebracht… Je ziet het in zijn relatie met de rookies van tegenwoordig: ze kijken allemaal naar hem op, willen hem zijn en willen bereiken wat hij bereikt heeft. Dus ik denk dat de Formule 1 daar dankbaar voor mag zijn."

Lambiase over uitdaging van werken met Verstappen

Lambiase stelt dat het een behoorlijke uitdaging kan zijn om samen te werken met Verstappen. "Hij weet het altijd beter en dat is een technische uitdaging: proberen onder zijn huid te kruipen en in zijn hoofd te komen. Ik heb geleerd om te accepteren dat hij, ook al weigert hij op dat moment je advies aan te nemen, het eigenlijk opzuigt als een spons. Hij zal het nooit toegeven, maar uiteindelijk doet hij toch wat je hem hebt gevraagd."

