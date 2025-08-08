Max Verstappen blijft ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijden, een nieuwtje dat er lange tijd niet in leek te zitten afgaande op alle speculaties in de media. Johnny Herbert begrijpt de keuze wel, omdat hij denkt dat Verstappen simpelweg even de kat uit de boom wil kijken.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen weken veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later weten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Geen grote verrassing

De Nederlander liet in Hongarije weten dat hij helemaal nergens heen zal gaan in 2026 en dus is de kous daarmee af. Geen grote verrassing, zo meent Herbert: "Nou, het is geen hele grote verrassing dat Max daar blijft. Er zijn gevallen waarbij we hem geweldige races zien rijden. Er zijn er ook een paar die niet zo top zijn. Hij heeft inmiddels gezegd dat hij er dit jaar geen meer gaat winnen", zo vertelt Herbert aan Grosvenor Casino. De vertrokken steward vervolgt: "Ik denk dat er nog wel wat in zit op het juiste circuit wanneer alles goed gaat. Op zulke banen gaat hij gewoon ontzettend goed. Hij is niet zo consistent als de McLaren en als de auto toen men kampioenschappen won en de auto op elke baan werkte waar ze kwamen. Alle problemen die zijn ontstaan, met het vertrek van Adrian, Christian en Wheatle en alle veranderingen die hebben plaatsgevonden, hebben invloed gehad op de auto waarmee ze naar het circuit gaan."

In 2027 ander verhaal

Herbert vervolgt: "Ze zijn niet zo sterk als dat ze zijn geweest. Ze hebben altijd die briljante vaardigheid gehad om te blijven ontwikkelen, maar de ontwikkeling dit jaar is niet aanwezig. Dat is waar ze het lastig hebben gekregen en waar Max het niet lukt om het beste uit de auto te halen tijdens bepaalde races. Dan heb je ook nog Liam Lawson die het beter doet in het zusterteam en daar sneller is dan zij zijn. Ik denk dat hij [Verstappen] gewoon wil kijken wat de andere teams volgend jaar doen en dan gaat beslissen waar hij heen wil gaan", zo besluit hij.

