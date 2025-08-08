close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

Max Verstappen blijft ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijden, een nieuwtje dat er lange tijd niet in leek te zitten afgaande op alle speculaties in de media. Johnny Herbert begrijpt de keuze wel, omdat hij denkt dat Verstappen simpelweg even de kat uit de boom wil kijken.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen weken veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later weten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Geen grote verrassing

De Nederlander liet in Hongarije weten dat hij helemaal nergens heen zal gaan in 2026 en dus is de kous daarmee af. Geen grote verrassing, zo meent Herbert: "Nou, het is geen hele grote verrassing dat Max daar blijft. Er zijn gevallen waarbij we hem geweldige races zien rijden. Er zijn er ook een paar die niet zo top zijn. Hij heeft inmiddels gezegd dat hij er dit jaar geen meer gaat winnen", zo vertelt Herbert aan Grosvenor Casino. De vertrokken steward vervolgt: "Ik denk dat er nog wel wat in zit op het juiste circuit wanneer alles goed gaat. Op zulke banen gaat hij gewoon ontzettend goed. Hij is niet zo consistent als de McLaren en als de auto toen men kampioenschappen won en de auto op elke baan werkte waar ze kwamen. Alle problemen die zijn ontstaan, met het vertrek van Adrian, Christian en Wheatle en alle veranderingen die hebben plaatsgevonden, hebben invloed gehad op de auto waarmee ze naar het circuit gaan."

In 2027 ander verhaal

Herbert vervolgt: "Ze zijn niet zo sterk als dat ze zijn geweest. Ze hebben altijd die briljante vaardigheid gehad om te blijven ontwikkelen, maar de ontwikkeling dit jaar is niet aanwezig. Dat is waar ze het lastig hebben gekregen en waar Max het niet lukt om het beste uit de auto te halen tijdens bepaalde races. Dan heb je ook nog Liam Lawson die het beter doet in het zusterteam en daar sneller is dan zij zijn. Ik denk dat hij [Verstappen] gewoon wil kijken wat de andere teams volgend jaar doen en dan gaat beslissen waar hij heen wil gaan", zo besluit hij.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes George Russell Toto Wolff Johnny Herbert
Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'
Max Verstappen

Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'

  • Gisteren 17:41
Ex-Jumbo-topman en Verstappen-supporter Frits van Eerd veroordeeld tot celstraf
Rechter doet uitspraak

Ex-Jumbo-topman en Verstappen-supporter Frits van Eerd veroordeeld tot celstraf

  • Gisteren 13:53
  • 5

Net binnen

Max Verstappen

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

  • 19 minuten geleden
Race pace Hongarije

Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri

  • 54 minuten geleden
  • 1
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

F1 deelt beste onboards ooit van Button | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
Verstappen Zege

McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen: "Hij zal een manier vinden"

  • 2 uur geleden
  • 1
Lewis Hamilton

'Hamilton komt vandaag met grote aankondiging maar het is niet wat je denkt'

  • 3 uur geleden
  • 4
Hamilton over Zandvoort

Hamilton laat zich lovend uit over Dutch GP: 'Dat maakt dit circuit en deze fans speciaal'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
250.000+ views

Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden

  • 19 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x