Red Bull Racing speurt naar strategisch talent

Red Bull Racing speurt naar strategisch talent

Red Bull Racing is bezig het technische team te versterken. De afgelopen jaren zijn er diverse kopstukken vertrokken, en het Oostenrijkse team heeft meerdere vacatures uitgeschreven om die plekken op te vullen.

De afgelopen jaren zijn er diverse bepalende personeelsleden vertrokken. Halverwege 2023 leverde Rob Marshall zijn ontslagbrief in; inmiddels ontwerpt hij de wagens bij McLaren. Adrian Newey heeft zijn heil gezocht bij Aston Martin, en Jonathan Wheatley leidt samen met Mattia Binotto het team van Kick Sauber. Daarnaast gaat hoofdstrateeg Will Courtenay vanaf komend jaar aan de slag bij McLaren.

Red Bull bezig met versterkingen

Juist voor die functie heeft Red Bull nu een vacature uitgeschreven. Hannah Schmitz maakt overigens al deel uit van het strategieteam, en de race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, vervult inmiddels ook de rol van Head of Racing.

