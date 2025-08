Mol deelt 'donkerbruin vermoeden' over bliksembezoek Wolff bij Ferrari

Formule 1-commentator Olav Mol vermoedt dat Ferrari probeert om Peter Bonnington, beter bekend als 'Bono', los te weken bij Mercedes en hem toe te voegen aan het team rondom Lewis Hamilton bij de Scuderia. Afgelopen weekend was Toto Wolff te zien in de Ferrari-garage, terwijl Frederic Vasseur op zijn beurt meerdere keren bij Mercedes werd gespot.

Afgezien van de sprintoverwinning in China zijn er voorlopig weinig hoogtepunten te noteren voor de zevenvoudig wereldkampioen in dienst van Ferrari. Samen met race-engineer Riccardo Adami probeert Hamilton de weg omhoog te vinden. Die samenwerking verliep vooral aan het begin van het seizoen stroef, en hoewel het inmiddels beter gaat, is het nog altijd niet ideaal.

'Bono' op weg naar Ferrari?

Mol denkt dat Ferrari serieus overweegt om Bonnington, jarenlang Hamiltons vaste engineer bij Mercedes, naar Maranello te halen. "Ik ben er niet zo van, maar ik ga toch even speculeren. Ik heb dit weekend een paar foto's gezien van Vasseur die bij Mercedes binnenliep en zondag van Toto Wolff die juist bij Vasseur binnenliep. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de enige manier om Lewis Hamilton op dit moment een boost te geven, is om toch te kijken of ze die Peter Bonnington los kunnen weken", zo vertelt hij in de podcast F1 Aan Tafel.

Toto Wolff in the Ferrari hospitality 👀 pic.twitter.com/A18S8jTbMp — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) August 3, 2025

