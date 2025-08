In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag vond de Grand Prix van Hongarije plaats, een race die goed verliep voor McLaren en wat minder voor Ferrari en Red Bull Racing, was er veel te doen omtrent een incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton waar de FIA uiteindelijk ook uitspraak over deed, was Verstappen zelf verrast dat er überhaupt een onderzoek was en stelde Red Bull dat ze de oorzaak van alle problemen in Boedapest al hadden gevonden. Dit is de GPFans Recap van 3 augustus.

Norris wint door strategie GP Hongarije, Verstappen negende

Lando Norris won zondag de Grand Prix van Hongarije dankzij een eenstopper, terwijl Oscar Piastri en George Russell een tweestopper deden. Dit zou Norris uiteindelijk genoeg ruimte geven om in de slotfase Piastri van zich af te houden, terwijl Russell nog langs Charles Leclerc ging voor P3. Max Verstappen kwam niet verder dan P9, terwijl Lewis Hamilton helemaal geen punten zou scoren. De samenvatting van de Grand Prix van Hongarije lezen? Klik hier!

FIA ziet geen reden voor straf Verstappen na gewaagde inhaalactie op Hamilton

De FIA heeft zich uitgesproken over een onderzoek dat gaande was na de F1 Grand Prix van Hongarije, een onderzoek waar Max Verstappen en Lewis Hamilton bij betrokken waren. De FIA heeft nu uitspraak gedaan. Meer lezen over wat de FIA te zeggen had over het incident tussen Verstappen en Hamilton en wat de uitspraak was van het autosportorgaan? Klik hier!

Red Bull vindt oorzaak problemen Verstappen in Hongarije: "Dit zal niet meer voorkomen"

Helmut Marko laat weten dat Red Bull Racing heeft achterhaald waarom de banden in Hongarije niet in het juiste werkvenster kwamen, en dat dit probleem zich op deze manier niet meer voor zal doen. Meer lezen over wat het probleem precies was waar Red Bull in Hongarije last van had en waarom het in de toekomst niet nog een keer gaat gebeuren? Klik hier!

Verstappen geeft geen moer om mogelijke straf in Hongarije: "Het maakt geen zak uit"

Max Verstappen is na een kleurloze race als negende over de streep gekomen in de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kende grote moeite met zijn RB21 en was daarnaast niet te spreken over de strategie van het team. Meer lezen over de reacties van Verstappen na het incident met Hamilton en het onderzoek dat volgde? Klik hier!

Verstappen heeft dusdanig weinig vertrouwen in RB21 dat hij opmerkelijke voorkeur uitspreekt

Max Verstappen is bijzonder ontevreden over zijn Red Bull-auto op dit moment. De Nederlander heeft zelfs de hoop uitgesproken op iets, wat we hem nog niet eerder hebben horen zeggen. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over zijn huidige auto en waarom hij momenteel geen enkel vertrouwen heeft in de auto van Red Bull Racing? Klik hier!

