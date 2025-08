De FIA heeft zich uitgesproken over een onderzoek dat gaande was na de F1 Grand Prix van Hongarije, een onderzoek waar Max Verstappen en Lewis Hamilton bij betrokken waren. De FIA heeft nu uitspraak gedaan.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P8 en verloor in de openingsfase direct twee posities. Een vroege eerste pitstop was het antwoord, waarna de Nederlander in het verkeer terechtkwam. Hamilton kwam uiteindelijk ook op zijn pad, en in ronde 30 wist Verstappen hem te passeren. Daarbij schoof Hamilton op eigen houtje van de baan, maar daarover wil de FIA zich nog buigen.

Beslissing FIA

Hoewel er geen contact was, wilde de FIA het momentje toch even onderzoeken. Uiteindelijk heeft het orgaan gekozen voor no further action. Het kamp van Hamilton stelde namelijk dat er geen contact was geweest en Hamilton vrijwillig van de baan ging tijdens de inhaalactie van Verstappen. De FIA vond dit reden genoeg om geen straf uit te delen aan Verstappen.

De FIA is van mening dat er geen straf hoeft te komen voor Verstappen na zijn inhaalactie op Hamilton. No further action.#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/aT5RSbZk8j — GPFans NL (@GPFansNL) August 3, 2025

