Verstappen geeft geen moer om mogelijke straf in Hongarije: "Het maakt geen zak uit"

Max Verstappen is na een kleurloze race als negende over de streep gekomen in de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kende grote moeite met zijn RB21 en was daarnaast niet te spreken over de strategie van het team.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Hongarije aan vanaf de achtste plaats, nadat tijdens de kwalificatie de problemen van de RB21 pijnlijk duidelijk werden. De Limburger klaagde een over een totaal gebrek aan grip, en moest zodoende vanuit het middenveld starten. Ook op zondag ging het niet van harte. Verstappen kwam terecht in een DRS-trein en wist geen progressie te boeken. Uiteindelijk kwam hij als negende over de streep, wat hem twee punten opleverde.

Moment met Hamilton

De viervoudig wereldkampioen werd daarnaast nog onderzocht door de FIA, voor een inhaalactie op Lewis Hamilton. De twee maakten geen contact, maar Verstappen dwong de Ferrari-coureur wel tot actie om een crash te voorkomen. De wedstrijdleiding liet echter weten pas na de race naar het incident te zullen gaan kijken. Op moment van schrijven wordt dat nog onderzocht.

Mogelijke tijdstraf

"Jammer dat ik na de race pas weer moet", vertelt Verstappen meteen na afloop daarover bij Viaplay. "Doe dat gewoon tijdens de race. Ik snap sowieso niet waarom we er naar toe moeten. Ik zette hem er gewoon naast en hij schrikt en gaat van de baan af. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar het maakt niet uit. Of je nou negende wordt of geen punten pakt, het maakt geen zak uit. Het was gewoon geen goed weekend voor ons."

