Helmut Marko laat weten dat Red Bull Racing heeft achterhaald waarom de banden in Hongarije niet in het juiste werkvenster kwamen, en dat dit probleem zich op deze manier niet meer voor zal doen.

Het raceweekend in Hongarije was er voor Red Bull Racing een om snel te vergeten. De RB21 viel enorm tegen qua performance, wat met name kwam doordat de banden in hoog tempo over de kling werden gejaagd in Boedapest. Max Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie op zaterdag al over een "totaal gebrek" aan grip en moest uiteindelijk tekenen voor de achtste startplaats. In de race kwam de viervoudig wereldkampioen slechts als negende over de streep.

Oorzaak gevonden

Maar volgens Helmut Marko is er ook goed nieuws. Volgens de Red Bull-topman is inmiddels bekend waarom de banden niet in het juiste werkvenster kwamen in Hongarije: "Het zoal zoals hier niet meer gebeuren in andere races, verwacht ik", zo citeert journalist Erik van Haren op X. "Achteraf was een éénstopper beter geweest." De eerstvolgende race na de zomerstop is de Grand Prix van Zandvoort.

