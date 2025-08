Max Verstappen is bijzonder ontevreden over zijn Red Bull-auto op dit moment. De Nederlander heeft zelfs de hoop uitgesproken op iets, wat we hem nog niet eerder hebben horen zeggen.

Het is geen geheim dat de performance van Red Bull Racing dit seizoen niet om over naar huis is te schrijven. De Oostenrijkse formatie staat op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en meedoen om podiumplaatsen, laat staan overwinningen, is lang niet ieder weekend een gegeven. In Hongarije komen de proberen van de RB21 nog meer dan normaal naar boven draaien. Op zaterdag wist Verstappen in de kwalificatie niet verder te komen dan de achtste plaats.

Artikel gaat verder onder video

Totaal geen grip

Na afloop gaf hij tegenover de aanwezige media al aan dit seizoen niet eens meer mee te kunnen doen om overwinningen. Daar voegde hij later nog aan toe: "Ik verwacht niet dat het beter zal worden tijdens de race. Ik heb totaal geen grip, dus dan ben je gewoon aan het glijden. De bandendegradatie is ook erger geworden, dus dat helpt ook niet mee."

Weinig vertrouwen in RB21

Waar Verstappen tijdens een raceweekend waarin Red Bull niet de beste auto had vaak hoopte op natte omstandigheden om zelf het verschil te kunnen maken, heeft hij nu zelfs daar geen vertrouwen meer in: "Ik had niet verwacht dat dit een goed weekend voor ons zou worden, maar dit was te erg. Met het gevoel dat ik nu in de auto heb, hoop ik absoluut dat het droog blijft." Daarmee wordt pijnlijk duidelijk hoe weinig vertrouwen Verstappen in zijn auto heeft.

Gerelateerd