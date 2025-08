Norris wint in Hongarije na titanenstrijd met Piastri, Verstappen kleurloos

Lando Norris heeft de F1 Grand Prix van Hongarije gewonnen. De Brit versloeg teamgenoot Oscar Piastri in een zinderende slotfase. De derde plek was er voor George Russell. Max Verstappen reed een kleurloze race en kon niets uitrichten. Hij finishte slechts als negende.

Leclerc mocht de race vanaf pole beginnen en kende een goede start. Hij wist zijn positie succesvol te verdedigen bij het ingaan van de eerste bocht. Norris daarentegen verloor een paar plekken en ook Verstappen moest een positie inleveren bij de start, al won hij deze snel weer terug. Verstappen ging vervolgens ook knap aan Stroll voorbij en vond de aansluiting achter Alonso en Bortoleto. Leclerc trok op dat moment al een comfortabel gaatje richting Piastri van drie seconden. Hülkenberg kreeg een vijf seconden tijdstraf vanwege een valse start. Verstappen slaagde er vervolgens niet in de auto's voor hem te passeren en dus dook hij al snel naar binnen voor een eerste pitstop. Hierdoor kwam hij in vrije lucht terecht.

Steekspel tussen Ferrari en McLaren in Hongarije

McLaren probeerde met een undercut de positie van Leclerc over te nemen, maar Ferrari counterde goed en zorgde met een snelle reactie dat hun coureur virtueel aan de leiding bleef. Norris ging immers aan kop, maar moest nog een stop maken. Verstappen probeerde zich in de tussentijd van achteruit naar voren te vechten en crashte daarbij bijna met Hamilton. Het liep met een sisser af, maar Hamilton moest wel wijd gaan om een botsing te voorkomen. De FIA besloot het moment tussen de voormalig rivalen onder de loep te nemen. In tussentijd bleef het tactische steekspel vooraan tussen Ferrari en McLaren doorgaan en moest Bearman z'n auto terugbrengen naar de pitbox vanwege een probleem.

Piastri jaagt op versere banden op Norris om de zege

Met nog een kleine twintig ronden te gaan ging Piastri voorbij aan Leclerc en probeerde hij jacht te maken op Norris, die op zijn set oude banden probeerde door te rijden tot de finish. Leclerc was in de tussentijd laaiend over de boordradio. Hij vond dat zijn team hem de zege ontnam met de strategie. En ook zijn podium ging in rook op, want Russell ging hem na een hard gevecht ook nog voorbij. Piastri sloot op dat moment ook aan op de achterzijde van leider Norris, met nog maar een paar ronden te gaan.

Norris wint in Hongarije na titanenstrijd met Piastri

In de absolute slotfase was het spel op de wagen tussen Norris en Piastri, met als inzet de winst van de Hongaarse Grand Prix. Piastri kwam extreem dichtbij en crashte zelfs bijna met zijn teamenoot, maar Norris kwam als winnaar uit de strijd. Hij zette zodoende de race op de Hungaroring op zijn naam en pakte belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap. Verstappen kende een moeizame en tevens kleurloze race. De Nederlander worstelde opnieuw met zijn RB21 en finishte teleurstellend als negende.

