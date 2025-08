De Grand Prix van Hongarije staat op zondag op het programma en na een spannende kwalificatie kwam er een behoorlijk door elkaar geschudde startopstelling uit de hoge hoed. Hoe gaan we om 15:00 uur op zondag beginnen aan de laatste race voor de zomerstop?

Lange tijd leek McLaren de gedoodverfde favoriet voor de eerste twee posities in de kwalificatie, totdat het papaya-duo plotseling niet wist te verbeteren in de laatste runs op de Hungaroring. Charles Leclerc ging er met de felbegeerde pole vandoor, iets waar toch weinig teams én fans rekening mee gehouden zullen hebben. Daarachter sluiten dan daadwerkelijk de McLarens aan, met Oscar Piastri voorop. George Russell sluit aan op P4, terwijl we daarachter de eveneens zeer verrassende Aston Martins zien verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull teleurstellend

Daarachter is het nog steeds wachten op Max Verstappen, want op P7 is het de uitstekend in vorm verkerende Gabriel Bortoleto die op een mooie startpositie mag beginnen. Voor Verstappen zat er niet meer in dan P8. Een zeer teleurstellende startplek voor de viervoudig wereldkampioen. Liam Lawson en Isack Hadjar van Racing Bulls completeren de top tien. Een domper was er ook voor Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan P12. Andrea Kimi Antonelli en Yuki Tsunoda zien we slechts op P15 en P16 terug, terwijl de eveneens teleurstellende Alex Albon de grid afsluit.

Gerelateerd