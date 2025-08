Max Verstappen is tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije niet verder gekomen dan een teleurstellende achtste plek. De viervoudig wereldkampioen was na afloop van de sessie vanzelfsprekend niet te spreken over wat er dit weekend allemaal met zijn Red Bull gebeurt in Boedapest.

Op vrijdag werd het met name voor Max Verstappen en Red Bull Racing een dag om snel te vergeten. De Red Bull-bolides waren niet vooruit te branden in Hongarije en dus was er een hoop werk aan de winkel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tijdens de derde vrije training werd echter pijnlijk duidelijk dat de inspanningen van het team weinig opgeleverd bleken te hebben. Wederom vonden we Verstappen en Yuki Tsunoda terug in het rechterrijtje van de tijdenlijst en dus beloofde het een weekend te worden om snel te vergeten voor het team van Laurent Mekies.

Vraagtekens bij Verstappen

In de kwalificatie ging het niet heel veel beter. In tegenstelling tot Tsunoda - die in Q1 uitviel - wist Verstappen wél Q3 te bereiken. Daar kon hij echter geen vuist maken en de minste kwalificatie van het seizoen was een feit: P8. Verstappen reageert voor de camera van Viaplay: "Alle sessies waren lastig. Dat maakt geen verschil. Het is elke ronde zo geweest, het hele weekend. De kwalificatie was weer hetzelfde. Het was nog steeds slecht. Heel veel onderstuur, ik heb gewoon geen grip. Ik weet niet wat er aan de hand is dit weekend. Niks werkt."

Niks te melden

De Nederlander moet uiteindelijk dus genoegen nemen met een achtste plek, zelfs achter de Sauber van Gabriel Bortoleto: "Het was gewoon slecht. Het gaat het hele weekend al niet. Het is geen verrassing." Op de vraag of hij zelf nog iets kwijt wil over zijn zaterdag, is hij duidelijk: "Ik heb niet zoveel te melden." Op zondag zal de Limburger gaan proberen om de schade te beperken. Om 15:00 uur doven de lichten op de Hungaroring.

