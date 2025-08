De Grand Prix van Hongarije is voorlopig een dramatisch weekend aan het worden voor het team van Red Bull Racing. Na drie belabberde vrije trainingen ging het in de kwalificatie weer niet van harte. Yuki Tsunoda viel uit in Q1, terwijl Max Verstappen ternauwernood doorkwam naar Q3.

Op vrijdag werd het met name voor Max Verstappen en Red Bull Racing een dag om snel te vergeten. De Red Bull-bolides waren niet vooruit te branden in Hongarije en dus was er een hoop werk aan de winkel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tijdens de derde vrije training werd echter pijnlijk duidelijk dat de inspanningen van het team weinig opgeleverd bleken te hebben. Wederom vonden we Verstappen en Yuki Tsunoda terug in het rechterrijtje van de tijdenlijst en dus beloofde het een weekend te worden om snel te vergeten voor het team van Laurent Mekies.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda eruit in Q1

Met grote vrezen werd er begonnen aan de kwalificatie om 16:00 uur en al vrij snel was duidelijk dat het opnieuw zwaar zou worden voor Verstappen en Tsunoda. De Japanner, sowieso al geplaagd door tegenvallende prestaties, vond tijdens de eerste sessie al zijn Waterloo op de Hungaroring: de tweede Red Bull-rijder viel uit in Q1 met een teleurstellende 1:15.899.

Verstappen overleeft nét

Verstappen wist tijdens die sessie nog - weliswaar met een teleurstellende elfde plek - door te stoten naar Q2. Duidelijk was wel dat hij een speciaal rondje nodig zou hebben om door te stoten naar Q3. Na de eerste runs stond Verstappen nog in de top tien en ook in de tweede runs wist Verstappen - zo leek het - toch weer het maximale uit zijn wagen te halen. Hij stootte, weliswaar ternauwernood - door naar Q3. Dit in tegenstelling tot de teleurstellende Lewis Hamilton.

Gerelateerd