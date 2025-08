De drie vrije trainingen en de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije zitten erop. Het is zondag, wat betekent dat het tijd is voor de veertiende race van het seizoen 2025. Hoe laat gaat de race in Boedapest zondag van start?

Weinig teams besloten upgrades mee te nemen naar Hongarije, waarbij alleen Red Bull en Racing Bulls kwamen met grote veranderingen voor de voorvleugel en de koeling. De eerste twee vrije trainingen bleken echter enorm moeizaam te zijn voor Red Bull, daar waar McLaren meteen domineerde en ook Ferrari en Aston Martin indruk maakten tijdens VT1 en vooral VT2. Max Verstappen, die in 2022 en 2023 won in Boedapest, eindigde op P9 en P14 tijdens de trainingen.

Zaterdag in Hongarije

De zaterdag begon vervolgens ook dramatisch voor Verstappen en Red Bull, een dag waarop het team juist vaak wat weet te vinden ten opzichte van de vrijdag. Verstappen kwam op P12 terecht, Yuki Tsunoda op P19. McLaren, Ferrari en Aston Martin maakten wederom indruk. Dit bleek in de kwalificatie ook zo ongeveer de verhouding te zijn. Charles Leclerc verraste echter met pole voor Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen kwam niet verder dan P8 en zag onder meer de coureurs van Aston Martin en Gabriel Bortoleto voor hem eindigen.

Hoe laat begint de Grand Prix van Hongarije?

Zo zijn we aangekomen bij de belangrijkste dag van het raceweekend. Nadat op zondag F3, F2 en de Porsche Supercup hun race hebben gehad, gaan om 15:00 uur de coureurs in F1 beginnen aan de veertiende race van 2025 en de laatste voor de zomerstop. Verstappen, maar ook Lewis Hamilton (P12), Andrea Kimi Antonelli (P15) en Yuki Tsunoda (P16) zullen in de achtervolging moeten op een circuit waar het een uitdaging is om in te halen.

