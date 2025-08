Max Verstappen rijdt ook in 2026 voor Red Bull Racing na een hoop geruchten over een overstap naar Mercedes. De geruchten de afgelopen maanden werden verder aangewakkerd na een vermeende ontmoeting in Sardinië met Toto Wolff. Martin Brundle bestempelt die verhalen nu al 'clickbait'.

De roddels kregen extra brandstof toen Verstappen's jacht in Sardinië werd gezien, de locatie waar ook Wolff met zijn jacht aanwezig was. Ralf Schumacher suggereerde dat er wellicht een koffieafspraak is geweest, waarin over de toekomst werd gesproken, alhoewel Brundle dit als onwaarschijnlijk bestempelt, mede vanwege de woonplek van beiden in Monaco. "Al die onzin over jachten en vakanties – ze leven allemaal in Monaco", zo citeert PlanetF1 de analist.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen reageert

Brundle vervolgt: "Ze hoeven alleen maar de straat over te steken als ze willen kletsen over een contract, dus dat is allemaal op internet via clickbait ontstaan." Ondanks alle geruchten bevestigde de Red Bull-coureur dat het uitzitten bij het team een logische stap is gezien zijn huidige contract. "Ik heb er eigenlijk nooit iets over gezegd, omdat ik me gewoon wilde richten op gesprekken met het team over hoe we onze prestaties konden verbeteren, en ook over ideeën voor volgend jaar. Daarom had ik er ook niet echt iets aan toe te voegen. Maar ik denk dat het tijd is om een einde te maken aan alle geruchten. Voor mij was het altijd al duidelijk dat ik zou blijven."

Verstappen in 2027

Met de veranderingen in de chassis- en motorreglementen voor 2026 is het onzeker welke teams de koppositie zullen innemen. Er wordt gespeculeerd dat Verstappen in 2027 bij Mercedes kan gaan rijden, bij Red Bull kan blijven of zelfs bij Aston Martin terecht kan komen, nadat de auto's voor het eerst de baan opgaan tijdens de testdagen van 2026. De Nederlander zal in ieder geval volgend seizoen een beter beeld hebben van de rangorde onder de nieuwe reglementen.

