Max Verstappen viel zondag uit tijdens de Grand Prix van Australië en volgens een aantal fans en kenners was het goed dat de Nederlander eens niet als winnaar over de streep kwam. Martin Brundle is het daarmee eens, maar zag daardoor ook dat de Nederlander sowieso het heilige vuur nog in zich heeft branden, ondanks zijn constante zeges.

Verstappen wist na een lastig weekend op de zaterdag tóch verrassend de pole position te grazen te nemen en hij was zondag dan ook de favoriet voor de overwinning op het Albert Park Circuit. De wereldkampioen kwam echter niet geweldig uit de startblokken en werd op de baan gepasseerd door Carlos Sainz. Even later belandde de 26-jarige coureur van de regen in de drup: zijn remmen hadden problemen en vlogen in brand, waardoor het einde oefening was voor de coureur die vorig seizoen elke ronde van de kalender wist te voltooien.

Artikel gaat verder onder video

Opluchting

Een DNF voor Verstappen en overwinning voor Sainz waren het gevolg. Het was een welkome opsteker voor fans die hopen op een spannend wereldkampioenschap. Ook Brundle lijkt het daarmee eens te zijn: "Ik voel me er schuldig over dat ik er zo over denk, maar het was een opluchting om eindelijk een andere coureur en team te zien winnen in Melbourne. Ik heb helemaal niets tegen Red Bull of de coureurs, ze hebben het fantastisch gedaan. De gedachte van 'dit had de Formule 1 nodig' galmde echter door de paddock na de race", zo schrijft de oud-coureur in zijn column voor Sky Sports.

Moment om met pensioen te gaan

Met de DNF van Verstappen kwam er een eind aan zijn run van overwinningen na de Grand Prix van Singapore in 2023, de race die ook door Sainz werd gepakt. Hoewel het dus allemaal erg makkelijk gaat voor Verstappen, zag Brundle iets dat hem positief stemde: "Ondanks zijn ongelofelijke reeks aan successen, was Verstappen op het begin enorm boos dat zijn auto de geest gaf. Als de adrenaline gezakt is, is hij voortaan een stuk beter in het onder controle houden van zijn emoties. Maar als hij ooit die enorme passie in het heetst van de strijd verliest, weet je dat hij er klaar voor is om met pensioen te gaan", besluit Verstappen.

Gerelateerd