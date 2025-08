De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft het sportief reglement van de Formule 1 geüpdatet en daarbij zijn er verschillende dingen veranderd. De belangrijkste wijziging is dat gridstraffen op een gegeven moment komen te vervallen. Op deze manier kunnen er twee in de toekomst worden teruggedraaid.

Als we door het sportief reglement scrollen, dan komen we op een gegeven uit bij Artikel 10.4 van Bijlage B1 waarin staat uitgelegd welke straffen stewards mogen uitdelen. Het gaat om een tijdstraf van 5 seconden, tijdstraf van 10 seconden, drive-through, stop-and-go, een andere tijdstraf, reprimande, diskwalificatie of schorsing, maar natuurlijk ook gridstraffen. Deze worden vaak uitgedeeld in een vrije training of kwalificatie voor de aankomende Grand Prix, want een tijdstraf of drive-through doet natuurlijk vrij weinig buiten een race om. Een gridstraf kan ook worden uitgedeeld, wanneer een uitgevallen coureur eigenlijk een tijdstraf had verdiend, maar deze niet kan incasseren.

Gelukje voor Shwartzman en Bottas

De regel rondom gridstraffen is door de FIA aangepast. Er wordt nu namelijk aangegeven dat deze na 12 maanden komen te vervallen. En dat is goed nieuws voor twee coureurs.

Robert Shwartzman verreed vorig jaar de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico-Stad als juniorrijder van Kick Sauber. Hij haalde Yuki Tsunoda in onder gele vlaggen en kreeg een gridstraf van 5 posities opgelegd. De IndyCar-coureur van Prema heeft nooit een F1-race gedaan en de verwachting is ook niet dat hij dat zal doen, maar stel hij zou in 2026 wel zijn debuut maken, dan hoeft hij deze gridstraf dus alsnog niet uit te zitten.

Ditzelfde geldt voor Valtteri Bottas. Eveneens uitkomend voor Kick Sauber, kreeg hij een gridstraf van 5 posities na de seizoensfinale in Abu Dhabi vanwege het veroorzaken van een crash met Kevin Magnussen. De kans bestaat dat de Fin volgend jaar terugkeert in de Formule 1 door zich bij het nieuwe Cadillac te voegen. Maar die gridstraf hoeft hij in Australië in maart dus niet te incasseren, omdat er dan meer dan 12 maanden zijn verstreken.

Jenson Button kreeg als invaller van Fernando Alonso bij McLaren in Monaco in 2017 een gridstraf van 3 posities, vanwege een crash met Pascal Wehrlein. Deze straf blijkt echter al vervallen. In het officiële FIA-document wat meer dan 8 jaar geleden werd opgesteld, staat dat "een gridstraf van 3 posities aan Button wordt toegepast voor zijn volgende race dit seizoen" en dus verviel de straf na 2017.

