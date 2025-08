Dr. Helmut Marko houdt sterk rekening met een lastig weekend voor Red Bull Racing in Hongarije. Zojuist is de eerste vrije training afgevlagd, waarin de McLarens wederom een maatje te groot bleken voor de rest en Max Verstappen slechts de negende tijd liet noteren.

Het weekend op de Hungaroring is het laatste voor de zomerstop. Verstappen maakt theoretisch nog kans op de wereldtitel, maar met een achterstand van 81 punten op klassementsleider Oscar Piastri wordt het een zware opgave. Afgelopen weekend bracht het Oostenrijkse team al nieuwe onderdelen mee. Op zaterdag werd de sprintrace nog gewonnen, maar voor de hoofdrace op zondag werd gekozen voor een regenafstelling, terwijl de wedstrijd uiteindelijk op een droge baan werd verreden.

Artikel gaat verder onder video

Hungaroring geen circuit voor RB21

Marko verklaart bij F1-Insider dat de Hungaroring nooit echt een gunstig circuit is geweest voor Red Bull Racing. "Het is geen circuit voor ons. Er zijn niet genoeg snelle bochten," aldus Marko. Verstappen won eerder dit seizoen in Japan en Imola, circuits die juist bekendstaan om hun vele hogesnelheidsbochten.

De statistieken spreken ook niet in het voordeel van Red Bull: "We hebben daar maar vier keer gewonnen. [Sebastian] Vettel werd één keer gediskwalificeerd vanwege de safetycarregel. Hij wilde [Mark] Webber helpen, en dat kostte hem de overwinning."

Red Bull verwacht strijd met Ferrari

Marko verwacht dan ook vooral concurrentie van Charles Leclerc en Lewis Hamilton: "We zullen waarschijnlijk met Ferrari strijden om de posities achter McLaren."

