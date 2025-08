LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Hongarije: wie start het weekend goed?

De Grand Prix van Hongarije is alweer de dertiende race van dit Formule 1-seizoen en de laatste voordat we de welverdiende zomerstop ingaan. Op de Hungaroring zullen de coureurs nog één keer alles uit de kast trekken voor een zo goed mogelijk resultaat, om zo met een goed gevoel de winter in te gaan. Wie komt het beste uit de startblokken dit weekend? Mis niks in dit liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Hongarije Sorteer op: Laatste Oudste Verstappen zal niet blij zijn De Nederlander bezet momenteel slechts de negende plek, achter beide Mercedessen. Daar zal toch een hoop moeten gebeuren. Ook Tsunoda staat slechts zeventiende. Nog een kwartiertje te gaan Terwijl Drogovich en Hamilton een behoorlijk momentje beleven. Norris; Piastri; Leclerc en Hamilton vormen de top vier. Verstappen staat slechts zevende. Wat een ronde! McLaren lijkt de zaakjes uitstekend voor elkaar te hebben. Norris rijdt een 1:16.052 op de klokken en vergroot daarmee het gat naar Leclerc behoorlijk op de softs. Slecht nieuws voor Aron De rookie die mocht instappen bij het team van Sauber, ziet een einde komen aan zijn sessie. Problemen met de wagen en dus moet hij aan de kant gezet worden. Virtual safety car! Norris verbetert Leclerc De McLaren-coureur duikt alweer snel onder de tijd van Leclerc door met maar liefst een halve seconde voorsprong. Dat is een aardig gat! Leclerc naar P1 De Monegask rijdt nu naar de eerste plek: 1:17.420 op de mediums. Max verbetert zich De Nederlander rijdt een iets snellere tijd en gaat naar P4, nog wel op een ruime afstans van een halve seconde tot Norris op P1. De top tien na een kwartiertje Norris; Leclerc; Piastri; Bearman; Hadjar; Verstappen; Albon; Hamilton; Lawson; Sainz vormen de top tien. Problemen bij Gasly De Franse coureur rapporteert dat hij geen power heeft in zijn wagen. Hij wordt gesommeerd om terug te keren in de pits. Russell duikt er onderdoor De Mercedes-coureur, eveneens op de mediums, rijdt een 1:19.11 op de tijdenlijst. Hij is momenteel de sneslte man op de baan. Eerste tijden druppelen binnen De McLarens zetten voorlopig de snelste tijden op de klokken op de mediums. Norris voorop: 1:19.413. We zijn van start! Het raceweekend in Hongarije is onderweg. Onder meer Hamilton en de Racing Bulls duiken meteen de baan op. Vorig jaar won Piastri zijn eerste race Weten we het nog? Vorig jaar pakte Oscar Piastri hier in Hongarije een toch wel enigszins controversiële overwinning, nadat teamgenoot Norris hem voor moest laten na een hoop gekibbel op de boardradio. Kan hij dit weekend hier zijn tweede zege pakken? Goedemiddag! Goedemiddag en welkom bij het eerste liveblog van dit weekend voor de Grand Prix van Hongarije! Om 13:30 uur beginnen we met de eerste vrije training van dit weekend op de Hungaroring. Wie begint het weekend als beste? Mis niks in dit liveblog.

