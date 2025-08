Yuki Tsunoda, sinds de Grand Prix van Japan teamgenoot van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing, vindt het niet helemaal eerlijk om hem met de ervaren Verstappen te vergelijken. De Japanse coureur nam Liam Lawson na de eerste twee races van het seizoen over en heeft sindsdien elf races naast Verstappen gereden, waarbij laatstgenoemde duidelijk de baas is.

Tsunoda, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies, waar hij er regelmatig niet in slaagt om Q3 te bereiken. Dit heeft geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Veel leren van Verstappen

Tsunoda vindt het verschil in ervaring met Verstappen een grote rol spelen: "Het is niet eerlijk om mij met hem te vergelijken", citeert Motorsport.com de Japanner. "Hij zit al negen jaar in die auto, terwijl ik er net instap. Ik weet ook niet zeker of ik precies dezelfde auto heb", zegt hij al verwijzend naar het feit dat zijn RB21 nog niet volledig is voorzien van de nieuwste updates. Hij richt zich liever op zijn eigen ontwikkeling en vooruitgang, stap voor stap. "Hoe hij elke sessie en elke Grand Prix telkens weer consistent prestaties levert, is echt indrukwekkend. Dat is niet iets wat je zomaar even doet. Maar bij hem lijkt het allemaal moeiteloos te gaan."

De beste coureur van het veld

Ondanks de druk om naast Verstappen te rijden, ziet Tsunoda ook grote voordelen: "Wat wél goed is aan samenwerken met hem, is dat ik ontzettend veel van hem leer — en snel ook", legt hij uit. Verstappen is een constante referentie en biedt Tsunoda de kans om zijn eigen prestaties te toetsen en te verbeteren. Tsunoda prijst Verstappen als "de beste coureur van het veld" en bewondert zijn consistentie: "Hoe hij elke sessie en elke Grand Prix telkens weer consistent prestaties levert, is echt indrukwekkend", aldus Tsunoda. Hoewel hij zichzelf dus niet direct met Verstappen wil vergelijken, erkent hij de kwaliteiten van zijn teamgenoot en ziet hij de samenwerking als een kans om te groeien en te leren.

