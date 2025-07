Lewis Hamilton laat optekenen op dit punt in zijn leven geen ruimte te hebben voor een gezinsleven. De zevenvoudig wereldkampioen wil de tijd die hem gegund is in de Formule 1, maximaal benutten.

Het leven van een Formule 1-coureur is bijzonder druk. Helemaal vandaag de dag, met maar liefst 24 races op de kalender. Dit betekent dat de rijders meer dan de helft van het jaar de wereld rond reizen en van circuit naar circuit gaan. Het is goed voor te stellen dat dit niet eenvoudig te combineren is met een privéleven. Laat staan met het hebben van een partner en kinderen. Toch zijn er meerdere coureurs die hier hun weg in hebben weten te vinden. Max Verstappen en Nico Hülkenberg zijn beiden trotse papa's, en het grootste deel van de coureurs heeft een partner.

Een bewuste keuze van Hamilton

Lewis Hamilton is echter al enkele jaren vrijgezel. De Brit heeft in het verleden langdurige relaties gehad, maar heeft bewust de keuze gemaakt om zich volledig te focussen op de Formule 1: "Het is erg gecompliceerd. Als ik naar andere coureurs kijk denk ik, hoe doen zij dat", klinkt het bij RTBF. "Een aantal hebben kinderen en zijn getrouwd. De meesten hebben een vriendin. Toen ik twintig was, heb ik dat ook meegemaakt. Maar uiteindelijk heb ik een andere beslissing genomen: de tijd die ik hier heb, wil ik maximaliseren. Je hebt hier minder tijd dan mensen denken."

Focussen op performance

De Ferrari-coureur vervolgt: "Ik wil achteraf geen spijt hebben of denken dat ik meer had kunnen doen. De laatste tien jaar stonden in het teken van mijn performance. Als ik met pensioen ga, kan ik doen wat ik wil. Op dat punt kan ik mij zonder beperkingen op andere dingen focussen. Maar zo lang ik nog race, focus ik mij op mijn gezondheid, mijn mentale welzijn en mijn rijtechniek. Ik wil de beste engineer en beste teamgenoot mogelijk zijn. Dat is mijn belangrijkste doel: ik wil winnen."

