In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat een contractverlenging voor George Russell bij Mercedes deze week op zijn vroegst al geopenbaard kan worden, kwam er nieuws naar buiten over de prestatieclausule van Max Verstappen in 2026, ging Helmut Marko in op waarom Christian Horner is ontslagen, blikte Verstappen vooruit op het weekend in Hongarije en was er nieuws op het gebied van motoren in F1. Dit is de GPFans Recap van 30 juli.

'Motorleveranciers blijven twee jaar verantwoordelijk voor TPC-motoren voor oud-klanten'

De FIA heeft volgens Motorsport.com een akkoord bereikt met de Formule 1-teams over het Testing of Previous Cars-programma (TPC). Komend seizoen introduceert de koningsklasse nieuwe motoren, en volgens het nieuwe akkoord moeten de huidige motorleveranciers ook in de komende twee seizoenen hun (voormalige) klanten blijven voorzien van power units voor TPC-tests. Meer lezen wat dit akkoord gaat betekenen voor Honda, Red Bull en andere belangrijke partijen in F1? Klik hier!

'Verstappen heeft in 2026 een andere prestatieclausule bij Red Bull dan in 2025'

Sinds afgelopen weekend is het zeker dat Max Verstappen ook in 2026 coureur van Red Bull Racing zal zijn. De druk zal liggen bij Red Bull, dat nu met een nieuwe motor en nieuwe reglementen eigenlijk meteen moet presteren om Verstappen te behouden. Zeker omdat er volgend jaar een nog grotere eis lijkt te zijn wat betreft de prestatieclausule van Verstappen. Meer lezen over welke clausule er voor 2026 in het contract van Verstappen staat en wat de eisen zijn waar Red Bull aan moet voldoen? Klik hier!

'Nieuw contract Russell kan tijdens weekend GP Hongarije al aangekondigd worden'

Nu de toekomst van Max Verstappen voor het seizoen 2026 zeker is nadat de prestatieclausule van de Nederlander is komen te vervallen voor dit jaar, zullen de dominostenen voor het seizoen 2026 langzaam maar zeker gaan vallen. Te beginnen bij Mercedes. Meer lezen over de toekomstplannen van Mercedes omtrent Russell en wanneer het nieuwe contract van de Brit geopenbaard kan gaan worden door de Silver Arrows? Klik hier!

Marko maakt einde aan speculaties over ontslag Horner en geeft écht reden

Volgens dr. Helmut Marko zijn de verhalen rondom het ontslag van Christian Horner enigszins een eigen leven gaan leiden. Hoewel kamp-Verstappen meermaals heeft aangegeven niets met de beslissing te maken te hebben, leeft het sentiment nog altijd voort. De adviseur van het team legt in een gesprek met Sky Deutschland precies uit waarom Horner moest vertrekken. Meer lezen over wat Marko te vertellen heeft over het ontslag van Horner als teambaas van Red Bull Racing? Klik hier!

Verstappen gaat met reserveringen richting GP Hongarije: "Niet sterkste circuit van Red Bull"

Max Verstappen gaat komend weekend zijn tweehonderdste race in F1 rijden, iets wat hij namens Red Bull Racing gaat doen op de Hungaroring tijdens de Grand Prix van Hongarije. Verstappen kijkt uit naar het veertiende raceweekend van 2025, maar stelt wel dat Red Bull waarschijnlijk een lastig weekend tegemoet gaat gezien de resultaten in het verleden en de lay-out van het circuit. Meer lezen over waarom Verstappen niet met een heel goed gevoel richting Hongarije gaat komend weekend? Klik hier!

