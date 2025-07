De FIA heeft volgens Motorsport.com een akkoord bereikt met de Formule 1-teams over het Testing of Previous Cars-programma (TPC). Komend seizoen introduceert de koningsklasse nieuwe motoren, en volgens het nieuwe akkoord moeten de huidige motorleveranciers ook in de komende twee seizoenen hun (voormalige) klanten blijven voorzien van power units voor TPC-tests.

Tijdens een TPC-test zet een Formule 1-team een auto in die minimaal twee jaar oud is. Daarmee kunnen bijvoorbeeld rookies waardevolle meters maken voordat ze officieel een zitje in de Formule 1 krijgen. Red Bull Racing zal volgend jaar haar eigen power units produceren, maar op basis van het nieuwe akkoord zou Honda, in theorie, tot en met 2027 nog steeds motoren moeten leveren aan Red Bull voor gebruik tijdens TPC-tests. Hetzelfde geldt voor Audi, dat momenteel als Kick Sauber rijdt met Ferrari-krachtbronnen. Ook de Scuderia zou in dat geval tot en met 2027 motoren moeten blijven leveren, voor de TPC-tests.

Artikel gaat verder onder video

'Motorleveranciers blijven leveren, maar verdubbelen kosten'

Afgelopen weekend in Spa-Francorchamps werd het akkoord gesloten tussen de teams en de FIA, zo meldt het medium. Hoewel veel contracten aflopen, schrijft het akkoord voor dat motorleveranciers hun voormalige klanten nog twee jaar extra van power units moeten voorzien, zij het alleen voor TPC-tests. Een bron laat daarnaast aan het medium weten dat de kosten voor een TPC-test vanaf komend jaar zullen verdubbelen ten opzichte van dit seizoen. Een belangrijk detail: deze kosten vallen niet onder het budgetplafond, aangezien TPC-testdagen daarbuiten vallen.

