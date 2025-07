Sinds afgelopen weekend is het zeker dat Max Verstappen ook in 2026 coureur van Red Bull Racing zal zijn. De druk zal liggen bij Red Bull, dat nu met een nieuwe motor en nieuwe reglementen eigenlijk meteen moet presteren om Verstappen te behouden. Zeker omdat er volgend jaar een nog grotere eis lijkt te zijn wat betreft de prestatieclausule van Verstappen.

In de F1-podcast van Sky Sports gaat Simon Lazenby in gesprek met Nico Rosberg over afgelopen weekend en de toekomst van Verstappen. Voordat hij Rosberg vraagt naar Verstappen en 2026, gooit hij zelf nog even een nieuwtje op tafel. "Max [Verstappen] heeft alle kaarten in handen. Hij kan nu bekijken wie de beste auto heeft, en dan zijn keuze voor 2027 maken. Wij begrijpen ook dat hij voor volgend jaar een andere prestatieclausule in zijn contract heeft staan. Als hij dan in de zomerstop niet eerste of tweede staat, mag hij naar een ander team vertrekken." Dit jaar was dat dus top drie tijdens de zomerstop, maar volgens Sky Sports is dat dus in 2026 eerste of tweede tijdens de zomerstop.

Rosberg ziet prestatieclausule Verstappen vervallen

Vervolgens is het woord aan Rosberg. De Duitser denkt dat Verstappen en Red Bull nu meer uitspreken dat de Nederlander in 2026 bij Red Bull rijdt, omdat de prestatieclausule niet meer geldig is en sinds afgelopen weekend zeker is dat Verstappen in de top drie van het kampioenschap staat bij de coureurs in de zomerstop. "Het lijkt er nu op dat hij vanwege die clausule verplicht is om bij Red Bull te blijven. Dat is ook logisch vanuit zijn perspectief, want het is heel lastig om te beoordelen wie het beste zal presteren met de nieuwe reglementen. Ik weet ook zeker dat Red Bull er goed voor zal staan."

Rosberg over rijdersduo Mercedes

Rosberg is nu benieuwd wat Mercedes gaat doen met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, die een aflopend contract hebben. Als ze allebei een contract krijgen dat langer duurt dan 2026, dan haalt Mercedes zichzelf uit de race voor Verstappen in 2027. "Nu moeten we kijken wat Mercedes doet. Komen zij snel in actie? Ze zouden snel moeten handelen en George Russell meteen moeten bevestigen. Daarna is het de vraag hoe snel ze het contract van Kimi Antonelli willen bevestigen. Ik denk dat dit wel wat meer tijd in beslag kan nemen. Het is absoluut geen comfortabele situatie voor George, want hij had zijn toekomst graag al geregeld. In mijn ervaring zijn de contactonderhandelingen met Toto Wolff altijd lastig, want hij verdwijnt altijd van de aardbol als je hem te pakken probeert te krijgen. Zijn strategie om zijn onderhandelingspositie te verbeteren is door gewoon te verdwijnen. Dat is niet fijn voor George. Nu het gedoe met Max voorbij is, zal het misschien sneller geregeld worden."

