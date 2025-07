Max Verstappen gaat komend weekend zijn tweehonderdste race in F1 rijden als coureur van Red Bull Racing, iets wat hij gaat doen op de Hungaroring tijdens de Grand Prix van Hongarije. Verstappen kijkt uit naar het veertiende raceweekend van 2025, maar stelt wel dat Red Bull waarschijnlijk een lastig weekend tegemoet gaat gezien de resultaten in het verleden en de lay-out van het circuit.

Nadat de Nederlander in België net buiten het podium terecht zou komen omdat hij niet langs Charles Leclerc kwam, gaat hij komend weekend weer proberen terug in de top drie te komen en de auto's van McLaren uit te dagen. Dit stelt hij in de preview van Red Bull. "Dit zijn de laatste loodjes voor de zomerstop, waarin het team kan bijkomen en weer op kracht kan komen voor de tweede helft van het seizoen. Spa was uiteindelijk een beetje teleurstellend voor ons; we hadden ons voorbereid op een natte race en uiteindelijk hebben we geen natte race gereden, maar we zullen lessen trekken uit de race en proberen te verbeteren en blijven werken aan onze prestaties."

Verstappen kijkt naar naar Hongarije en tweehonderdste race in F1

Verstappen is dus uit op revanche. Dit gaat hij doen op een circuit waar hij fan van is en waar hij tevens zijn tweehonderdste raceweekend namens Red Bull mee gaat maken. “We gaan deze week naar Hongarije en het is mijn tweehonderdste race met het team, dus het is geweldig om even terug te kijken op alle successen die we als team hebben behaald en ook vooruit te kijken naar de toekomst.” Toch heeft hij ook minder nieuws en weet hij ook dat Red Bull niet een hele goede historie heeft op het circuit in Hongarije. De verwachtingen bij de Nederlander zijn dan ook niet hoog. "De Hungaroring is niet altijd ons sterkste circuit geweest."

Verstappen over Hungaroring

De Nederlander laat zich vervolgens uit over de Hungaroring, bij veel coureurs een favoriet. Ook Verstappen kan genieten van het circuit in Boedapest. “Ik vind de technische tweede sector leuk, maar het is natuurlijk moeilijk om in te halen, dus we moeten ervoor zorgen dat we een goede kwalificatiesessie hebben en het is daar erg belangrijk om de juiste balans van de auto te vinden.”

