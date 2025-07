Nu de toekomst van Max Verstappen voor het seizoen 2026 zeker is nadat de prestatieclausule van de Nederlander is komen te vervallen voor dit jaar, zullen de dominostenen voor het seizoen 2026 langzaam maar zeker gaan vallen. Te beginnen bij Mercedes.

Dit weet PlanetF1 te melden. Eerder deze week kwam Sky Sports al met het nieuws dat de toekomst van Russell nu ook zeker is, nu de prestatieclausule van Verstappen is vervallen. Het contract van Russell zou geldig zijn tot en met het seizoen 2027, een tweejarig contract dus.

Moment van bekendmaking contract Russell

De vraag is nu vooral wanneer Russell en Mercedes van plan zijn om het contractnieuws naar buiten te brengen. Volgens de site zou de aankondiging niet lang meer op zich laten wachten. "Russell zou zelfs al dit weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, bevestigd kunnen worden als Mercedes-coureur voor het F1-seizoen 2026."

Mercedes en Verstappen

Dit zou betekenen dat, als Verstappen zijn prestatieclausule in 2026 kan lichten om te vertrekken bij Red Bull als de prestaties in het nieuwe tijdperk met Ford tegenvallen, Russell dus Verstappen als teamgenoot zou krijgen. De kans dat Andrea Kimi Antonelli, die ook een aflopend contract heeft, slechts een contract voor een seizoen krijgt is vrij groot. Antonelli zit nog niet in de positie om een langer contract te vragen, iets wat Mercedes ook weet. Hiermee zou het flexibiliteit kunnen behouden mocht Verstappen inderdaad voor het seizoen 2027 beschikbaar worden.

