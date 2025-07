Ralf Schumacher stelt dat hij weet waarom Max Verstappen nu ineens wel weer denkt aan een toekomst bij Red Bull Racing en niet van plan is om te vertrekken. De Duitser stelt dat er een belangrijke verandering is binnen Red Bull.

Schumacher stelt bij de Backstage Boxengasse dat het ontslag van Christian Horner en de komst van Laurent Mekies als zijn opvolger als teambaas voor Verstappen de voornaamste reden is geweest dat hij wil blijven, naast het feit dat zijn prestatieclausule simpelweg na afgelopen weekend niet meer geldig is. "Ik denk dat dit er ook voor gezorgd heeft dat Max Verstappen toch bij de Red Bull-familie wil blijven. Dat betekent voor hem dat hij nog een jaar afwacht. We weten dus nog niet wat 2027 gaat brengen, maar hij weet bij Red Bull wel dat het team voor de volle honderd procent achter hem staat en alles voor hem zal doen."

'Verstappen was bang voor wat de toekomst bracht'

Schumacher vervolgt: 'Het was lastig voor Max, omdat zijn hart nog bij Red Bull ligt, na al die successen en jaren. Hij is hen ook dankbaar. Aan de andere kant was hij ook bang voor wat de toekomst brengt. Ik denk wel dat het een doorslaggevende factor was dat ze nu de teambaas hebben vervangen, en dat ze er echt alles aan willen doen. Dat heeft indruk gemaakt op Max. Ik denk dat dit verhaal met Mercedes voor nu dus voorbij is."

Tweede coureur Red Bull naast Verstappen

Nu Verstappen zeker is voor 2026, is de grote vraag wie er naast hem zal rijden volgend seizoen: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson of Arvid Lindblad? Deze vraag was echter irrelevant geweest volgens Schumacher als Verstappen was vertrokken, want dan hadden ze uit een ander vaatje moeten tappen. "Red Bull zoekt natuurlijk ook verder naar nieuwe coureurs. Ze liepen ook het risico dat ze opeens zonder topcoureur zouden zitten. Isack Hadjar is wel goed, maar ook nog jong. Liam Lawson heeft toch een wat beperkter potentieel. Dan zouden ze dus waarschijnlijk op Carlos Sainz of George Russell uitgekomen zijn."

