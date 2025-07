Volgens Max Verstappen zitten er in de Formule 1 alleen maar goede coureurs. In zijn ogen bestaan er echter duidelijke verschillen met de absolute top. Zo zijn topcoureurs veel meer bezig met details en houden die hun hoofd koel als de druk vol op de ketel staat.

Anno 2025 gaat de titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Norris heeft al meerdere keren aangegeven dat hij soms moeite heeft met het mentale aspect van de sport en is hier en daar op een foutje te betrappen. Ook teamgenoot Piastri is niet altijd feilloos, maar slaat toe op de momenten dat het telt. In 2023, toen Piastri de sprintrace in Qatar wist te winnen, gaf Verstappen al aan dat de Australiër nauwelijks fouten maakt.

Details en druk kunnen weerstaan

Hoewel Verstappen bij Ford Performance niemand specifiek noemt, legt hij uit waar volgens hem het verschil zit tussen goede coureurs en echte toppers: "Dat is denk ik waar het grootste verschil zit tussen goede coureurs en topcoureurs. Het zijn de momenten waarop je onder druk staat in erg lastige omstandigheden. Daar maken de absolute topcoureurs het verschil. In natte omstandigheden, achter de safety car of op een gladde baan. De coureurs die dan ergens nog een halve tiende weten te vinden, dat soort details. Dáár blinken de echt goede coureurs in uit."

