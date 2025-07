Volgens Jeroen Bleekemolen liepen de emoties op de startgrid bij Jos Verstappen flink op toen Nico Rosberg hem ondervroeg over het ontslag van Christian Horner. Jos 'The Boss' wilde geen reactie geven, waarna Rosberg venijnig uit de hoek kwam. Volgens Bleekemolen wilde Jos juist úit de hoek komen en de wereldkampioen van 2016 een hoek uitdelen.

Afgelopen weekend liepen Rosberg en Martin Brundle gezamenlijk de 'gridwalk' voorafgaand aan de Grand Prix van België. Daar kwam het duo Verstappen senior tegen. Brundle vroeg Jos naar het vertrek van Horner, waarop de vader van Max Verstappen benadrukte dat de beslissing tot ontslag niet bij hem lag en dat het hem vooral om de sportieve prestaties gaat. Rosberg haakte daarop in en stelde dat Jos vorig jaar flink had gelobbyd voor het vertrek. Verstappen senior gaf aan dat die uitspraken afkomstig waren uit het begin van 2024 en dat de situatie inmiddels is veranderd. Waarop Rosberg reageerde met: "Nu ben je ineens stil."

'Jos hield zich in'

In de NOS Formule 1-podcast gaat Bleekemolen in op het moment en de reactie van Verstappen senior. "Als je de videobeelden bekijkt, zie je dat Jos echt boos is. Je ziet het aan zijn lichaamshouding, hij leeft helemaal op. Ik ken hem goed. Hij hield zich nog netjes. Dit was Rosberg die dat vroeg," opent Bleekemolen. Hij stelt bovendien dat de relatie tussen de Verstappens en Rosberg al voor dit voorval niet optimaal was. "Hij [Jos Verstappen] wilde hem eigenlijk bijna een hoek geven en zeggen: ‘Hou jij eens even je mond!’ Maar hij bleef netjes en zei het juiste. Wij weten het ook niet precies, maar dat ze ergens een rol hebben gespeeld? Ja, dat denk ik wel," aldus Bleekemolen.

Rosberg reageert

Rosberg zelf ging in de Sky Sports F1-podcast in op het incident. De Duitser kreeg vanuit Engeland veel lof voor de vragen die hij stelde en lichtte toe: "Het is fijn dat mensen onze entertainment waarderen, daar gaat het allemaal om. Niet dat ik die vraag aan Jos nu expres stelde, maar ik wil wel de vragen stellen die interessant zijn."

