Nikita Mazepin vindt dat de Formule 1 weer moeten racen in Rusland en het liefst wil hij dan zelf ook weer meedoen. De coureur die verbannen werd uit de internationale autosport, blijft hoop houden dat het wereldkampioenschap een comeback maakt in Het Moederland.

Sochi Autodrom opende in september 2014 en organiseerde de eerste F1-race in Rusland. De meningen waren verdeeld over het bijna zes kilometer lange circuit. Echt memorabel waren de Grands Prix dan ook niet. In 2021 leek Lando Norris af te stevenen op zijn eerste overwinning, totdat een late regenbui en een verkeerde gok om op slicks te blijven roet in het eten gooiden. Deze editie bleek voorlopig de laatste wedstrijd in Rusland. Er was een contractverlenging getekend en de Grand Prix zou verplaatsen naar het gloednieuwe Igora Drive vlakbij St. Petersburg, maar het contract werd op 24 februari 2022 ontbonden vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Prominente plek op de kalender?

Tegelijkertijd werden Russische coureurs verbannen van races die door de FIA werden georganiseerd. Mazepin kwam uit voor Haas dankzij financiële steun van Uralkali, een Russisch staatsbedrijf waar zijn vader Dmitri de vice-voorzitter van was, maar vanwege deze connectie met president Vladimir Poetin werd Mazepin het haasje. Toenmalig teambaas Guenther Steiner stuurde de Rus weg en verving hem met Kevin Magnussen. Na twee jaar lukte het Mazepin om zijn raceverbod terug te draaien.

"Ik hoop dat ik en Rusland als geheel terug zullen keren in de Formule 1, in wat voor vorm dan ook", liet Mazepin nu weten tegenover TASS. "We zijn daar echt nodig. Het was niet voor niets dat we zo'n prominente plek innamen als Grand Prix." F1-eigenaar Liberty Media heeft echter geen enkele sein afgegeven dat een Russische Grand Prix overwogen wordt. Mazepin ziet dat liever anders: "Ik geloof nog steeds dat Rusland een plaats heeft in de Formule 1."