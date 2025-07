De F1 Grand Prix van Hongarije zal de veertiende ronde van het wereldkampioenschap zijn. Het is de laatste wedstrijd voor de zomerstop. De kans bestaat dat we een derde achtereenvolgende regenrace gaan krijgen. Wordt de start dan opnieuw uitgesteld en komt de FIA dan weer onder vuur te liggen?

De Hungaroring werd begin 1986 geopend, een paar maanden voor de eerste Grand Prix van Hongarije sinds 1936. Het was de eerste Formule 1-race achter het IJzeren Gordijn. Het is sindsdien ieder seizoen verreden, zonder uitzondering. De Hungaroring valt niet vaak in het rijtje van favoriete circuits, maar er worden vaak genoeg spectaculaire races verreden, zoals de eerste en onverwachte overwinning van Jenson Button in 2006, Daniel Ricciardo die de Mercedessen versloeg in 2014, en Esteban Ocon die in 2021 zegevierde na de flinke startcrash en de wisselvallige omstandigheden. Lewis Hamilton is met 8 overwinningen de meest succesvolle coureur, terwijl McLaren bovenaan staat bij de constructeurs met 12 overwinningen. Hamilton heeft ook het ronderecord in handen, toen hij in 2020 een 1:16.627 klokte.

Artikel gaat verder onder video

Wordt de start in Hongarije ook uitgesteld?

Na Silverstone en Spa-Francorchamps kan de Grand Prix van Hongarije de derde race op rij in natte weersomstandigheden worden. Op de vrijdag en de zaterdag tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie kunnen we afwisselend zon en bewolking verwachten met temperaturen tussen de 28°C en 30°C. Dat weet het meteorologisch centrum van het Centraal-Europese land te melden. Op de zondag wordt het oppassen geblazen. Er worden onweersbuien in de middag voorspeld met gemiddeld zo'n 4 millimeter per uur aan regen.

Het kan opnieuw voor een dilemma zorgen bij de wedstrijdleiding van de FIA. De organisatie werd bekritiseerd in België afgelopen weekend, omdat ze te voorzichtig zouden zijn geweest met het racen in de regen. De start werd met 80 minuten uitgesteld en er werden uiteindelijk maar 7 ronden onder groen verreden, voordat de slicks onder de auto's werden geschroefd. Met dit soort weer in aantocht in Hongarije dreigt de start wederom uitgesteld te worden.

Er wordt aankomende zondagmiddag regen verwacht voor de Grand Prix van Hongarije 🌧️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/G1fVeErIcL — GPFans NL (@GPFansNL) July 29, 2025

