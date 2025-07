Yuki Tsunoda beleefde op zaterdag een sterke kwalificatie, al kon de Japanner die op zondag geen vervolg geven. Eén van de oorzaken daarvan, was een vreemde beslissing aan de pitmuur. Laurent Mekies biedt namens het gehele team verontschuldigingen aan richting de Japanse coureur.

De Grand Prix van België werd voor Max Verstappen niet wat hij ervan gehoopt had, maar niet alleen de Nederlander had bij Red Bull een middag om snel te vergeten. Ook bij teammaat Tsunoda liep het allemaal niet zoals gewenst. De Japanner begon na een goede zaterdag met veel zelfvertrouwen aan de race, maar kwam uiteindelijk slechts als dertiende over de streep. Het matige resultaat werd mede door een zeer zwakke pit-call van zijn team veroorzaakt. Hij werd naar binnen geroepen, maar nét op het moment dat hij voorbij reed aan de ingang van de pits. De frustraties op de boardradio waren groot.

Frustraties

Na afloop liet hij zijn onvrede blijken: "Het begon denk ik met miscommunicatie. Ik weet niet wat ik er meer van moet zeggen. Ik wilde banden wisselen en ze vertelden mij laat dat ik naar binnen moest komen, net na de ingang van de pitstraat. Een rondje later op een circuit zoals dit is erg beslissend, waardoor we een kans hebben gemist. We verloren daardoor vier a vijf posities en ik kwam vast te zitten achter Gasly. Tijdens die ronde [dat ik naar binnen wilde komen] was het droog, dus ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Ik wilde de banden wisselen. We moeten dat zeker reviewen."

Excuses

Duidelijke woorden van de Aziaat, die nu ook bijval krijgt van zijn nieuwe teambaas. Na afloop van de race trekt Mekies bij F1TV namens heel Red Bull het boetekleed aan voor Tsunoda's in de soep gelopen race: "We hebben hem te laat naar binnen geroepen en dat heeft hem posities gekost. We willen daarvoor excuses maken richting hem. Hij reed een goede race. De crew was klaar, maar we riepen hem te laat. Dat moet in het vervolg beter gedaan worden", zo laat de Fransman weten. "Hij had de juiste snelheid. Hij had zeker wat punten kunnen pakken, maar het is nu eenmaal zo gegaan."

