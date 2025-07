Op zondag kwam het nieuws naar buiten dat Lewis Hamilton bij het team van Mercedes langs was geweest om daar onder meer te spreken met Andrea Kimi Antonelli. Hoewel de Brit zelf in de interviews na afloop die credits niet op zich wil nemen, onthult de jonge Italiaan dat Hamilton wel degelijk wat mooie woorden voor hem had.

Het was niet het weekend van Antonelli op het circuit van Spa-Francorchamps. Na afloop van de opnieuw teleurstellend verlopen kwalificatie van de Mercedes-coureur, duurde het ontzettend lang voordat hij in de mediapen verscheen. Uiteindelijk daar, was het duidelijk dat ze tranen bij Antonelli gevallen waren tijdens zijn afwezigheid. De Italiaan bleek het ontzettend lastig gehad te hebben met de moeilijk tijd waar hij doorheen gaat qua sportieve prestaties en dat was dan ook duidelijk zichtbaar in zijn emoties en gezicht.

Hamilton houdt kaken stijf op elkaar

Eén dag later stond de race op het programma en aan het begin van de zondag rapporteerde fotograaf Kym Illman dat hij Hamilton vast had gelegd bij het verlaten van de Mercedes-hospitality. Volgens de Australiër zou hij een bezoekje gebracht hebben aan Antonelli om hem een steuntje in de rug te geven en hem wat opbeurende woorden te brengen. Na afloop van de zondag wordt Hamilton in de mediapen geconfronteerd met dat nieuws en weigert hij de credits te pakken: "Nee, ik ging gewoon mijn oude team bezoeken", zo stelt hij.

Antonelli verklaart

Antonelli vertelt echter toch een ander verhaal over de situatie. Hamilton kwam inderdaad in eerste instantie voor het team, maar kwam ook Antonelli toespreken. Op een vraag van GPFans over de situatie onthult hij wat er besproken werd: "Hij kwam hallo zeggen tegen het team. We spraken ook zeker een aantal woorden samen. Hij vertelde mij om mijn hoofd omhoog te houden en dat het heel normaal is om slechte weekenden te hebben. Ook vertelde hij mij dat ik gewoon door moet gaan. Het was ontzettend aardig van hem."

