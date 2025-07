Hoewel Max Verstappen tijdens een regenbui vaak wat extra’s kan laten zien, gaat hij ervan uit dat McLaren ook bij natte omstandigheden de overhand zal houden. In Silverstone waren de McLarens tijdens de plensbuien al sneller en in België verwacht Verstappen niets anders.

Tot nu toe is het weekend nog droog verlopen voor de Formule 1. Verstappen kon zaterdagochtend dan ook nog met een getrimde achtervleugel rijden, waarmee hij meer topsnelheid genereerde. In aanloop naar de kwalificatie werd echter bekend dat Red Bull iets meer downforce op de auto heeft gezet, juist met het oog op mogelijke neerslag.

Artikel gaat verder onder video

Bandendegradatie McLaren

Waar Helmut Marko nog wel kansen ziet, is Verstappen, tegenover onder meer GPFans, duidelijk: “Helaas heeft McLaren natuurlijk iets gevonden op het gebied van bandendegradatie. Dat zie je in de regen nog veel sterker terug. Elke keer dat we dit jaar in de regen hebben geracet, hadden we eigenlijk geen kans. Dat zal morgen niet anders zijn.”

Verstappen heeft titel allang opgegeven

Verstappen maakt mathematisch nog altijd kans op de wereldtitel in 2025, iets waar Marko al een tijdje op hamert. Verstappen zelf gelooft daar echter niet meer in: “Helmut zit niet in de auto. Ik snap dat je er positief in moet staan, maar ik ben heel realistisch over wat ik voel in de auto. Als ik bepaalde onboards van andere auto’s bekijk, weet ik eigenlijk al genoeg.”

Gerelateerd