Dr. Helmut Marko keek tijdens de Sprint in België toch wel wat verbaasd naar de bandenslijtage van de MCL39 van Oscar Piastri. De Australiër verloor de koppositie en daarmee ook de zege aan Max Verstappen, die hem aan het einde van de Kemmel Straight in de eerste ronde passeerde.

Verstappen moest vijftien ronden lang Piastri van zich afhouden, terwijl die in zijn spiegels Lando Norris zag naderen. De klassementsleider kon zelfs met behulp van DRS niet voorbij de Nederlander, waarbij het gat van zes tienden op Verstappen elke ronde net iets te groot was. Verstappen wist uiteindelijk het McLaren-duo achter zich te houden en pakte daarmee zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna, al ging het ditmaal om een sprintrace.

Bandendegradatie

Tegenover Viaplay kijkt Marko tevreden terug. Zo vertelt hij dat Verstappen, op twee momentjes na, geen stap verkeerd zette. Toch was het verschil in de kwalificatie met Piastri nog aanzienlijk en bijna een halve seconde. Desondanks heeft Marko vertrouwen in de Grand Prix van zondag. Volgens hem was de bandenslijtage van Verstappen vergelijkbaar met die van Piastri: "Ik denk dat we snel genoeg kunnen zijn tijdens de Grand Prix. We zagen dat de bandendegradatie van de wagen van Piastri vergelijkbaar, of zelfs slechter, was dan die van ons. Dus zelfs als het droog blijft, hebben we een kans."

