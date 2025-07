Max Verstappen heeft dit weekend voor het eerst een nieuwe teambaas bij Red Bull Racing in F1: Laurent Mekies. De opvolger van de ontslagen Christian Horner heeft onthuld hoe hij op de hoogte werd gebracht door Red Bull Racing.

Tijdens de persconferentie van de teambazen in België, waar GPFans bij aanwezig was, werd Mekies gevraagd hoe hij door Red Bull op de hoogte werd gebracht van het ontslag van Horner en zijn promotie naar teambaas van Red Bull Racing. "Dat was voor mij eigenlijk niet heel veel anders dan voor jullie (de pers). Ik ben een paar uur voor jullie op de hoogte gebracht. Ik kreeg een telefoontje van Oliver Mintzlaff (CEO Red Bull) en Helmut Marko (adviseur Red Bull), waarbij ze vroegen of ik geïnteresseerd zou zijn in de baan. Dat kwam natuurlijk volledig uit het niets voor mij. Ik was op dat moment in Engeland bij Racing Bulls en heb gevraagd of ik er een paar uur over na mocht denken. Daarna heb ik toen eerst opgehangen."

Mekies deelt eerste gevoelens na promotie naar Red Bull

Mekies vervolgt zijn verhaal en gaat in op wat na dat telefoontje zijn eerste gevoelens waren: "Het is moeilijk uit te leggen, maar het eerste wat op zo'n moment door je hoofd schiet, is 'wacht eens even, het is Red Bull Racing! En zij bellen jou en vragen of je het zou willen doen. Met alles waar Red Bull voor staat, zeg je dan 'natuurlijk, het is een eer en een voorrecht'."

Mekies leeft mee met ontslagen Horner

Mekies moest ook denken, en doet dat nog steeds, aan de ontslagen Horner. "Op dat moment gingen de gedachten ook uit naar Christian (Horner). Hij is de afgelopen twee jaren niets dan positief over en ondersteunend geweest richting mij. Het is geen geheim dat hij, samen met Oliver en Helmut, mij enkele jaren geleden naar de Red Bull-familie heeft gehaald. Op het moment dat ze bellen, is het dus een mix van emoties, maar de loyaliteit naar het merk speelt ook een grote rol. Dus als jullie denken dat jullie me daar nodig hebben, dan ga ik daarheen."

