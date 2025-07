Laurent Mekies is sinds dit weekend de nieuwe teambaas van Red Bull Racing en stelde zelf al dat het belangrijk is om Max Verstappen te behouden voor het team. Mekies weet al hoe hij dit gaat doen en adviseur Helmut Marko heeft onthuld hoe de eerste gesprekken tussen de twee zijn gegaan.

Marko stelt tegenover Motorsport.com dat de start van Mekies bij Red Bull als opvolger van de ontslagen Christian Horner prima is geweest en hij al begonnen is met een relatie op te bouwen met Verstappen. "Het gaat goed, eigenlijk zoals we hadden verwacht. Hij doet wat we van hem hadden verwacht. Uiteindelijk is Max ook gewoon een werknemer, maar natuurlijk is die relatie belangrijk. Max heeft al heel snel een goede relatie met Laurent opgebouwd, dus dat is positief." Verstappen heeft nog een contract tot eind 2028, maar de geruchten omtrent Verstappen en Mercedes zijn dit jaar door de auto van Red Bull hardnekkiger dan ooit.

Marko over rol Mekies bij Red Bull

Met de komst van Mekies kiest Red Bull ook voor een compleet ander type dan Horner was. Red Bull volgt meer het voorbeeld van McLaren, waar Andrea Stella de teambaas is en Zak Brown als CEO fungeert. Marko stelt dat Red Bull ook die richting op aan het gaan is. "Ja, maar je ziet het ook bij Haas. Het is een trend omdat de auto's van tegenwoordig zo complex en zo technisch zijn. Gezien de complexiteit van de moderne Formule 1 is die technische kennis een voordeel in de samenwerking met de engineers en in de communicatie met coureurs."

Marko ziet alle F1-teams in 2026 opnieuw beginnen

Marko geeft toe dat de nieuwe reglementen zorgen voor een overgangsperiode, maar stelt ook dat dit niet alleen voor Red Bull het geval zal zijn. "Normaal gesproken houden we niet echt van het woord transitie in de Formule 1. Maar je hebt gelijk: Red Bull heeft twee enorm succesvolle periodes gekend in de Formule 1 en de volgende periode zal gedicteerd worden door het nieuwe reglement, en ook door de geweldige keuze om onze eigen power unit te maken met Ford. Dat zal samen een nieuw tijdperk bepalen, of we dat nou willen of niet. Maar eigenlijk geldt dat voor alle F1-teams: iedereen zal een nieuw tijdperk beginnen of moeten beginnen door het nieuwe reglement."

