Met nog 332 punten te verdienen, vindt dr. Helmut Marko dat de kansen op de vijfde titel voor Max Verstappen er nog steeds zijn. Aankomend weekend in België komt Red Bull Racing dan ook met nieuwe onderdelen om de Nederlander te helpen in zijn jacht op het kampioenschap. In deze GPFans Special duiken we in wat Red Bull nog in huis heeft om de kansen van Max Verstappen overeind te houden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd