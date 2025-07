Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in F1, heeft zich lovend uigesproken over McLaren-coureur Oscar Piastri. Piastri staat momenteel bovenaan in het kampioenschap en duelleert met teamgenoot Lando Norris om het kampioenschap. Prost denkt dat Piastri de opvolger van Max Verstappen kan worden en ziet wat terug van zichzelf.

Bij een evenement waar Prost bij was, gaat hij in op het seizoen van Piastri en zijn rijstijl. "Ik hou van de manier waarop hij zich gedraagt. Hij lijkt een beetje op mij, nadenken over wanneer je de juiste manoeuvre uitvoert om in te halen en een beetje slimmer zijn. Ik mag hem wel." In zijn eerste seizoen waarin hij kans maakt op de titel, presteert Piastri stabiel zonder eigenlijk grote fouten te raken of mentaal in de problemen te komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bizarre crash in GT World Challenge: Lamborghini gaat in vlammen op na enorme klap

Prost lovend over Piastri

Volgens Prost kan Piastri de opvolger van Verstappen worden, gezien de specifieke kwaliteiten die de Australiër bezit. "Ik volg Oscar al vele jaren... als Rookie het eerste kampioenschap winnen, drie keer op rij is uitzonderlijk, er zijn niet veel rijders die dat kunnen, maar bovenal... hij is ontspannen, hij is goed, je kunt voelen dat het zijn leven is, hij weet wat hij doet en hij weet wat hij in de toekomst moet doen."

Gerelateerd