Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner komen de berichten dat Red Bull specifiek de auto ontwerpt voor Max Verstappen uit een bekende hoek. De Italiaan stelt dat degenen die dat beweren vooral bezig zijn excuses te verzinnen om het succes van Verstappen te verklaren.

De afgelopen jaren kwam dit argument veelvuldig ter sprake, met name vanuit Britse experts. Zij stellen dat de wagens van Red Bull om Verstappen heen worden gebouwd, terwijl Red Bull al meerdere keren heeft benadrukt simpelweg de snelste auto te willen bouwen. Dat Verstappen beter kan omgaan met een lastige wagen zou juist een bewijs van talent moeten zijn, maar aan de overkant van het Kanaal wordt dat anders geïnterpreteerd.

'Max rijdt liever in een McLaren dan in een Red Bull'

Steiner wordt in de Business of Sport-podcast gewezen op een uitspraak van Alexander Albon, die stelde dat Verstappen goed presteert in een auto met veel grip aan de voorkant. Daarop zegt Steiner: "Ik denk dat veel mensen bij Red Bull al snel concluderen dat de auto voor Max is ontwikkeld en dat soort dingen. We moeten ook naar Alex kijken, die ik als coureur heel hoog inschat... hij is bij Red Bull mislukt, laten we daar eerlijk over zijn. Hij is een hele goede coureur, en eerlijk gezegd zou ik hem zo in mijn team nemen. Ik denk niet dat de Red Bull-auto ontworpen is voor Max. De Red Bull is gewoon zoals hij is, en de enige die ermee overweg kan, is Max. Ik denk dat Max liever in een McLaren zou rijden dan in een Red Bull."

Smoesjes

Dat er vervolgens toch het idee bestaat dat Red Bull de wagen wél rond Verstappen bouwt, kan Steiner makkelijk verklaren: "Ik denk dat dat allemaal een beetje smoesjes zijn om te verklaren waarom Max zo succesvol is. Max is zo succesvol omdat hij gewoon ongelooflijk goed is."

