Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen onthult in Verstappen: Lion Unleashed 4 dat zijn vriendschap met Lando Norris toch wat deukjes opliep toen het duo elkaar op de baan fel bestreed. Een goed gesprek bleek nodig om de relatie te herstellen.

De veelgeprezen vriendschap tussen Verstappen en Norris kwam onder druk te staan toen de McLaren-coureur vorig jaar voor het eerst over een competitieve wagen beschikte. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kwam het tot een climax, waarbij Verstappen en Norris met elkaar in botsing kwamen. Verstappen kreeg hiervoor een tijdstraf van tien seconden en finishte als vijfde, terwijl Norris de race voortijdig moest beëindigen met een DNF. Na afloop gaf Norris aan dat het aan Verstappen was om het initiatief te nemen voor een gesprek en dat gebeurde een weekend later in Silverstone, zo vertelt Verstappen.

Klein contact, grote gevolgen

De Nederlander beschrijft in de documentaire de touché tussen het duo: "De pitstop duurde te lang en daardoor moesten we tot het einde blijven knokken. Dat was een beetje jammer. En helaas gingen we toen zij aan zij en was er contact, maar eerlijk gezegd heb ik veel ergere touchés gezien. Dit was gewoon erg ongelukkig. We kregen allebei al snel een lekke band, dus dat was niet ideaal. Destijds werd het veelvuldig besproken. Er zijn altijd mensen die het beter denken te weten in zulke situaties. Ik denk eerder dat het gewoon een ongelukkig incident was."

Belangrijk gesprek in Silverstone

Hoewel Verstappen het wellicht als een ongelukkige situatie zag, had Norris het er wel even lastig mee. "Na de race werd er in een opwelling het een en ander gezegd." De kou was echter weer uit de lucht na een gesprek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië: "Ik sprak hem voor aanvang van onze volgende race in Silverstone, geloof ik. Dat was heel belangrijk om te doen."

