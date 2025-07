Christian Horner ziet grote ongelijkheid bij straffen Britse GP: 'Russell komt ermee weg'

Christian Horner is verbaasd en kritisch op de straf voor Oscar Piastri tijdens de Britse Grand Prix. De teambaas van Red Bull Racing zag dat Piastri een tijdstraf van tien seconden kreeg na een incident achter de safetycar, terwijl George Russell eerder dit seizoen voor een vergelijkbare situatie in Canada zonder straf wegkwam.

"Ik was niet verrast dat Piastri een straf kreeg, maar ik was wél verbaasd dat George Russell er in Montréal zonder straf vanaf kwam", begint Horner tegenover GPFans. "Als Russell toen een tijdstraf had gekregen, had Verstappen waarschijnlijk gewonnen." Tijdens de race op Silverstone leek Verstappen lang op weg naar het podium, totdat de Nederlander vlak na de herstart spinde met zijn RB21, waardoor hij op plek 10 terechtkwam. "We focussen ons op de positieve punten", zo blijft Horner optimistisch. "We weten waar we moeten verbeteren." Met een knipoog voegt hij toe: "Vandaag hebben we George Russell in elk geval verslagen."

Waarom koos het team voor een andere afstelling?

Ook maakte het team uit Milton Keynes gebruik van een andere afstelling van de auto. Horner gaf aan waarom Red Bull voor een low-downforce-afstelling koos. "We hebben het downforce-niveau teruggebracht tot ongeveer het niveau van Monza. Dat gaf Max de kans om pole te pakken en het record van Sebastian Vettel te evenaren." Toch zorgde het wisselvallige weer voor problemen: "Ik denk niet dat er één weerstation was dat zó veel regen voorspelde. Op het droge waren we sterk, maar in de regen viel het tegen. Door die safetycars glipte de race door onze vingers."